Lucchese Femminile cala il tris: Fiamma Monza domato 4-2

CALCIO C DONNE – Nella serie C femminile gara casalinga per la Lucchese di Nazzareno Tarantino che ospitava il Fiamma Monza. E’ finita con la bella vittoria (la terza consecutiva) delle rossonere.

Dopo i successi su Ivrea e Ternana le rossonere cercano di calare un bellissimo tris. Primo tempo scintillante. Ospiti in vantaggio all’undecimo con la Gatti. Immediato il pareggio delle rossonere con Clizia Lehman. Al 21esimo Monza di nuovo in vantaggio con la Seveso.

Ma la Lucchese non ci sta e nel giro di cinque minuti (26′ e 31′) prima perviene al pareggio e poi si porta in vantaggio grazie ad una doppietta della Del Prete. Il primo tempo si chiude sul 3 a 2 per la squadra di Nazareno Tarantino che ha giocato un bel calcio. Nel secondo tempo brianzole in avanti alla ricerca del pareggio che sfiorano al 22esimo. Prima Lisa Marchetti compie un grande intervento ma poi è la traversa a salvare la porta della Lucchese. Ancora le ospiti vince al pareggio ma troppo sprecone. Poco dopo la mezz’ora sul Porta Elisa cala il buio e allora si accendono i riflettori per un finale palpitante. Marta Eletto pensa invece che sia l’ora di spegnere le velleità del Monza e segna così il punto del 4 a 2, seconda rete consecutiva per la 19enne brava attaccante di scuola Juventus.

fonte n oitv