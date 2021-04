Lucchese esonera Lopez e affida la squadra a Di Stefano

CALCIO C – Clamoroso. La Lucchese solleva dall’incarico il tecnico romano e affida la squadra per il rush finale al suo vice Oliviero Di Stefano che martedì pomeriggio la squadra ha ripreso gli allenamenti per la gara di domenica prossima (ore 20,30) allo stadio dei Marmi contro la Carrarese del neo tecnico Totò Di Natale.

Tre partite dalla fine per i rossoneri che devono cercare di fare bottino pieno, o quasi, negli ultimi 270′. Incatramata a quota 28 e lontana 11 punti dal duo Por sesto-Giana Erminio la Lucchese deve ridurre lo svantaggio della ormai famosa e famigerata forbice.

Non devono esserci infatti più di 8 punti tra la penultima e la quint’ultima. Compito arduo, per non dire improbo, per una squadra che pare sulle gambe e che continua a perdere i pezzi. Domenica prossima a Carrara (ore 20,30 ma si potrebbe anticipare alle 17,30) i rossoneri troveranno una Carrarese piuttosto arrabbiata e determinata a fare quei pochi punti che le mancano per la tranquillità.

Tra l’altro dopo le dimissioni di Silvio Baldini anche i marmiferi hanno cambiato guida tecnica affidandosi a Totò Di Natale. Si tratterà senza dubbio di una partita difficilissima dove però la Lucchese dovrà cercare a sua volta di raccogliere punti. La tabella di marcia dice che forse con 7 punti nello scorcio finale e chiudendo a 35 potrebbero esserci i playout. Ma i punti vanno fatti sperando che le altre non salgano oltre quota 43.

fonte noitv