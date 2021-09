CALCIO C – Trasferta insidiosa per la Lucchese di scena sul campo dell’ambiziosa Virtus Entella. Buon primo tempo dei rossoneri che però vano sotto per la rete di Lescano al 26esimo. Occasioni per Fedato e Gibiliterra. Nella ripresa ancora al 26esimo il raddoppio di Schenetti.

Fa caldo anche sulla costa ligure nonostante le 17,30 quando sul sintetico del comunale di Chiavari va in scena la sfida della terza giornata tra l’ambizioso Entella di Volpe e la Lucchese di Guido Pagliuca, sostituito in panchina da Carbone.

Tra i rossoneri (foto Gazzetta Lucchese) non ci sono Nanni (in panchina) e Picchi (in tribuna) mentre in mediana Brandi viene preferito ad Eklu. Fiducia in avanti a Semprini e Fedato sostenuti dall’estro di Gibilterra. Almeno un centinaio i tifosi al seguito della Pantera. Arbitra Marotta di Sapri. Gara vivace e buon ritmo. La Lucchese se la gioca e costruisce anche qualche buona occasione dalla parti di Baroni. In realtà la chance più ghiotta al minuto 25 capita al ligure Dessena che però non la sfrutta. E’ il preludio al vantaggio dell’Entella che passa con Lescano. Ora la gara è in salita per i rossoneri che provano a reagire: va al tiro Bensaja ma Baroni non si spaventa. Al 35esimo il vivace Fedato sfiora il punto del pari. La partita è godibile e ricca di emozioni. Ancora Virtus Entella che potrebbe raddoppiare in un ridondante batti e ribatti.

Il tempo si chide con Gibilterra che impegna Baroni e una Lucchese comunque viva nonostante lo svantaggio. Generosi attacchi dei rossoneri in avvio di ripresa. Corsinelli cerca il bis dopo la rete col Cesena ma la sua conclusione di testa non è precisa. Ci vorrebbe un bomber e allora intorno al quarto d’ora dentro Nanni per Gibilterra e Semprini va a fare l’esterno. Più pratici i padroni di casa che ancora al 26esimo (curiosamente stesso minuto del primo tempo) raddoppiano con Schenetti. Ora non è dura per la Lucchese… di più. Mazzata sul morale dei rossoneri che si spengono come una candela. Entella in pieno controllo. Addirittura nel finale i padroni di casa sfiorano il 3 a 0 che sarebbe punizione invero troppo pesante per la Lucchese. Non succede altro. Vince con merito l’Entella 2 a 0 che per una Lucchese ancora alla ricerca di una precisa fisionomia significa incassare la seconda sconfitta consecutiva. Domenica prossima arriva l’Olbia e sarà tempo di cominciare a raccogliere qualche altro punto. Per la classifica e per il morale.