LUCCASENZABARRIERE, SABATO 24 GIUGNO AL REAL COLLEGIO TORNA “ESTATE DAVVERO”

Lucca, 23 giugno 2023 – La calda stagione è definitivamente iniziata e con lei torna anche “Estate Davvero”, la serata di divertimento e sensibilizzazione organizzata dall’associazione Luccasenzabarriere ODV. L’appuntamento è per domani, sabato 24 giugno, al Real Collegio, dalle 17.15. Ad aprire le danze sarà la Compagnia Balestrieri Lucca che, con musica e coreografie, varcherà la soglia del chiostro, dando inizio alla festa. All’inaugurazione saranno presenti Domenico Passalacqua, presidente dell’associazione, Raffaele Domenici, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Enrico Torrini, presidente del Consiglio Comunale di Lucca, Andrea Palestini, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, e Francesco Franceschini, presidente del Real Collegio.

Quella di quest’anno è la terza edizione di “Estate Davvero”, una serata di svago, musica e teatro che promuove la sensibilizzazione, facendo particolare riferimento ai temi dell’inclusione e dell’accessibilità. A presentare la serata sarà Vania della Bidia, testimonial dell’associazione. Saranno numerosi i partecipanti che, dalle 17.30, saliranno sul palco mettendo in scena spettacoli per tutti i gusti e tutte le età. Su il sipario sulle esibizioni degli allievi della Scuola di Danza Maria Letizia Torrini e della Sad – New Studio Accademico e delle due band musicali Mother’s Well e Prequel. Dalle 21, spazio alla comicità con il comico lucchese Samuele Rossi che porterà sul palco un monologo sul tema della risata e sul suo potere terapeutico. A seguire, sul palco i ragazzi del gruppo T Come Teatro che metteranno in scena alcuni sketch teatrali.

Partecipano all’iniziativa di sensibilizzazione anche la Gelateria Eva, la Strada del Vino e dell’Olio di Lucca – Montecarlo – Versilia, la birreria De Cervesia e la pizzeria InPasti. Gli spettatori della serata potranno infatti godere di una serata divertente e piacevole al completo, gustando le prelibatezze e le specialità del territorio.

L’evento è a ingresso gratuito. Estate Davvero è organizzata con il patrocinio della Provincia di Lucca, del Comune di Lucca, di Vivi Lucca, di Real Collegio, del Palazzo delle Esposizioni, della Fondazione Banca del Monte di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Misericordia Massa Macinaia e San Giusto Odv. Tra gli sponsor dell’iniziativa abbiamo Imis Labels, Centrottica Lucca, One Toscana Montescale, Mara Meo, Spacciottica, Fuori Controllo, Ortopedia Michelotti, Gastronomia Sotto Vuoto e Azienda Agricola Paoli.