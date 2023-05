LUCCASENZABARRIERE E ROTARACT CONSEGNANO SETTE PEDANE MOBILI AD ALTRETTANTE ATTIVITÀ COMMERCIALI DEL CENTRO STORICO

LUCCA, 6 maggio 2023 – Sette pedane mobili consegnate ad altrettante attività commerciali del centro storico di Lucca grazie alla raccolta fondi fatta dal Rotaract Club Lucca. È questo il risultato della campagna pasquale promossa da Luccasenzabarriere ODV, che nel mese scorso aveva consentito – grazie proprio alla collaborazione del Rotaract e della Gelateria Eva – di vendere oltre 200 uova di cioccolato e raccogliere le risorse necessarie per acquistare le pedane mobili, fornite dall’ortopedia Michelotti, da destinare gratuitamente alle attività commerciali del territorio e consentire loro di diventare totalmente accessibili per tutti.

“La consegna è avvenuta proprio oggi – spiega Passalacqua -, sei pedane sono state acquistate grazie alla raccolta fondi, mentre la settimana è stata donata direttamente dall’Ortopedia Michelotti che ringraziamo per la presenza e il supporto costanti. Siamo davvero molto soddisfatti di questo risultato e ci auguriamo che sempre più esercizi commerciali traggano ispirazione da queste iniziative e prestino sempre più attenzione al tema dell’accessibilità, da cui passa la capacità di essere accoglienti e davvero a portata di tutti. Un grande grazie va anche al Club Rotaract, alla Gelateria Eva e alle tante persone che hanno creduto in questo progetto, perché senza di loro non avremmo mai potuto raggiungere il risultato di oggi”.

Le pedane sono state consegnate all’Osteria del Manzo, all’Antica Casa Massagli, a CooKit, alla lavanderia Santa Croce, a Etta’s Bookshop, a Innocenti e Santi Punto.

“Consegnare ben 7 pedane è stato un grande orgoglio e una degna conclusione di un progetto progetto bellissimo portato avanti insieme a LuccaSenzaBarriere – conclude la presidente del Rotaract, Martina Tesi -. Speriamo che questo possa essere solo un piccolo passo verso un risultato più grande: rendere accessibile a tutti la nostra città, eliminando le barriere architettoniche, deve essere sempre più importante e prioritario”.