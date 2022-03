LuccaAbbracciaLucca: un grande abbraccio alla città nostro bene comune

un’installazione con oltre 500 persone per riflettere sugli effetti della pandemia

Il 18 marzo è stata istituita la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus e il Comune di Lucca, in collaborazione con MAI – Master Musica Applicata all’Immagine dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Boccherini e l’Azienda USL Toscana nord ovest intende avviare e promuovere una riflessione di quanto vissuto da tutti noi durante l’emergenza sanitaria da Covid19, valorizzando la risposta proattiva e generativa che la comunità ha saputo dare, spontaneamente e con generosità, ricordando nel contempo chi non ce l’ha fatta, vittima di questa drammatica pandemia. Il percorso sarà articolato in una serie di conferenze, incontro laboratori e culminerà in una performance collettiva che è un grande abbraccio simbolico della città alla città.

Il progetto è stato presentato questa mattina a Palazzo Orsetti dal consigliere delegato alle politiche giovanili Daniele Bianucci, da Fulvio Pietramala vice direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Boccherini e direttore del Master MAI, dallo psichiatra Enrico Marchi e dalle curatrici del progetto Martina Zipoli e Cristina Mei

“Gli abbracci sono il gesto che ci è maggiormente mancato durante la pandemia – dichiara Bianucci – l’amministrazione ha subito accolto con entusiasmo la proposta delle due giovani creative per il grande valore simbolico che incarna, abbiamo stilato un patto di collaborazione che coniuga cultura e salute come beni comuni”. L’amministrazione comunale con Lucca Abbraccia Lucca si propone di offrire una risposta di reazione positiva, di ritorno all’altro e alla condivisione attraverso una performance artistico collettiva dove ogni cittadino, singolo o in associazione, è invitato a prendere parte, a essere protagonista di un’esperienza emotiva ed emozionale, dedicata al ritorno del contatto e rapporto con gli altri. L’evento si svolgerà sabato 7 maggio in orario serale sugli spalti delle Mura urbane di Lucca.

L’installazione consiste in una proiezione dinamica e sincronizzata delle ombre delle persone tramite l’utilizzo dei fari presenti negli spalti per l’illuminazione della cinta intorno a tutto l’anello delle Mura. L’intento principale è quello di creare tramite le ombre un abbraccio collettivo alla città. Durante l’installazione, che sarà della durata di cinque minuti, i partecipanti si collegheranno con i cellulari a Radio Duemila che dedicherà all’evento una trasmissione e manderà in onda la musica appositamente composta dagli allievi dell’Istituto Boccherini. L’obiettivo è quello di trasmettere un messaggio semplice quanto potente attraverso il linguaggio visivo e musicale.