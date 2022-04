LuccaAbbracciaLucca: tante adesioni di cittadini e associazioni.

LuccaAbbracciaLucca: tante adesioni di cittadini e associazioni.

L’evento si svolgerà il 7 maggio, a 28 anni esatti dal girotondo delle mura.

Cresce l’attesa per LuccaAbbracciaLucca, l’evento performativo che vedrà circa 500 persone riunirsi attorno alle mura il 7 maggio, unite in un unico, grande abbraccio alla città.

Il progetto, voluto dal Comune di Lucca e realizzato in collaborazione con MAI – Master Musica Applicata all’Immagine dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Boccherini e l’Azienda USL Toscana nord ovest, vuole promuovere una riflessione di quanto vissuto da tutti noi durante l’emergenza sanitaria da Covid19, valorizzando la risposta proattiva e generativa che la comunità ha saputo dare, spontaneamente e con generosità, ricordando nel contempo chi non ce l’ha fatta, vittima di questa drammatica pandemia.

L’abbraccio di Lucca del 7 maggio cadrà nello stesso giorno in cui, 28 anni fa, nel 1994, fu realizzato a Lucca il girotondo da guinnes dei primati sulle mura, organizzato dalle associazioni Amici del cuore e Don Franco Baroni, in una sorta di passaggio del testimone fra i due eventi che hanno come protagoniste le mura, il simbolo stesso della città.

Molte sono già le adesioni per questo nuovo, grande momento di socialità e di incontro: fra le associazioni che hanno recentemente dato il loro assenso alla partecipazione ci sono Anpana e l’agenzia formativa Per-Corso. Partecipare è semplice, basta registrarsi su https://www.culturatela.it/# lal e scegliere il settore dove ci si vuole collocare.

La sera del 7 maggio ogni partecipante si recherà al proprio settore (in tutto sono 19) e ciascun settore avrà un desk di iscrizione (consegna liberatorie e t-shirt evento) e tre persone per il coordinamento dei partecipanti. Ogni persona, dopo aver registrato la propria iscrizione si posizionerà dietro un faro dell’illuminazione delle mura e si collegherà con dispositivi cellulari personali con cuffie a Radio 2000. Alle 21.30 inizierà l’installazione tramite trasmissione radiofonica del brano musicale della durata di 5 minuti. Saranno effettuate riprese con un drone.