LuccaAbbracciaLucca: continuano ad arrivare adesioni. Il Comune sarà presente nel settore 1. Intanto il 4 maggio un workshop sulla silvoterapia

LuccaAbbracciaLucca, flash mob in programma sabato 7 maggio sugli spalti delle mura, dopo quello sulla mediazione artistica come mezzo di cura del benessere e buona pratica riabilitativa in salute mentale che si è svolto il 27 aprile scorso, propone un nuovo appuntamento di avvicinamento, mercoledì 4 maggio, alla Casa della memoria e della pace. La silvoterapia e il potere della natura sulla salute mentale saranno al centro di un workshop che sarà condotto dalla dottoressa Patrizia Fistersmaire del Consultorio Piana di Lucca- Azienda USL Toscana nord ovest e Silvia Dall’Aglio dell’associazione Talea. L’evento è gratuito fino a un massimo di 15 partecipanti. Prenotazioni a info.lal2022@gmail.com.

Frattanto continuano ad arrivare adesioni all’abbraccio collettivo alla città: tra gli altri parteciperanno la Croce Verde, Labsus, Donne all’ultimo grido, Il Bucaneve, la Scuolina Raggi di Sole, , Alice Benvenuti onlus e La città delle donne. Anche il Comune di Lucca sarà presente al flash mob nel settore n.1.