Lucca: Via Crucis al “San Luca” presieduta dall’Arcivescovo Giulietti Lucca, 3 aprile 2021 – Nel giorno del Venerdì Santo L’arcivescovo di Lucca monsignor Paolo Giulietti ha presieduto la Via Crucis all’ospedale “San Luca” di Lucca, luogo simbolo della lotta al Covid. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento, la Croce di Legno ha fatto tappa nelle stazioni della “Via Crucis”, alla presenza del parroco dell’ospedale padre Giampolo Salotti e di alcuni componenti del Consiglio Pastorale del San Luca, oltre che di alcuni operatori sanitari, che hanno portato la loro testimonianza. Il Vescovo ha così voluto esprimere la propria vicinanza ai ricoverati e al personale in questo momento di emergenza coronavirus, inviando a tutti un messaggio di preghiera, di incoraggiamento e di speranza. In allegato alcune immagini della Via Crucis all’ospedale di Lucca (sdg) File allegati :

2.jpg

7.jpg

13.jpg

17.jpg