Lucca: una Messa in Cattedrale per la ricorrenza di Santa Lucia

Lucca, 13 dicembre 2020 – In occasione della ricorrenza di Santa Lucia, protettrice della vista ed invocata contro tutte le malattie degli occhi, si è tenuta oggi (13 dicembre) nella Cattedrale di San Martino la tradizionale funzione religiosa per gli ammalati, i loro parenti ed il personale sanitario, presieduta dall’Arcivescovo di Lucca Monsignor Paolo Giulietti e concelebrata dal parroco dell’ospedale padre Giampaolo Salotti.

Il Vescovo ha auspicato fin dal prossimo anno un ritorno nella Cappella dell’ospedale “San Luca”, dove per questa volta non è stato possibile effettuare la celebrazione, a causa delle norme anti-Covid che avrebbero impedito la partecipazione a gran parte delle persone interessate.

Presenti molte autorità, tra le quali il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, l’assessore regionale Stefano Baccelli ed il presidente dell’Ordine provinciale dei medici Umberto Quiriconi.

Ha partecipato alla Messa in Cattedrale, a conferma della costante collaborazione fornita alle attività del reparto, anche la presidente della sezione di Lucca dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Silvia Chelazzi, insieme al presidente regionale Massimo Diodati.

E’ stata questa, come consuetudine, l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta dalla struttura di Oculistica di Lucca, diretta da Fausto Trivella, i cui operatori – anche durante la pandemia – hanno continuato a svolgere un’attività rilevante, effettuando ad esempio gran parte degli interventi chirurgici all’ospedale di Barga.

Ai medici ed infermieri presenti alla celebrazione è arrivato il ringraziamento, per il loro costante impegno in un momento così complesso per il sistema sanitario, da parte del primario e del Vescovo.

Nella foto un momento della celebrazione in Cattedrale

(sdg)