Ladri in azione nella notte tra venerdì e sabato nell’ufficio situato in via di Tiglio a Pieve San Paolo. Con un Suv-furgone i malviventi scappano in direzione autostrada. Danni ingenti all’edificio sventrata la porta a vetri

LUCCA. Tre minuti per far saltare in aria il postamat dell’ufficio postale al numero 61 di via di Tiglio a Pieve San Paolo, con UN BOTTINO DI QUARANTAMILAEURO

Tre minuti per far saltare in aria il postamat dell’ufficio postale al numero 61 di via di Tiglio a Pieve San Paolo, causare danni ingentissimi alla struttura e fuggire a bordo di un Suv-furgone, probabilmente in direzione A1, con un bottino all’interno della cassette di sicurezza che ammonta a circa 40mila euro. Accade alle 4 della notte tra venerdì e sabato