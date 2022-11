Lucca, tenta due furti in centro, fermato e denunciato dalla Polizia di Stato.

Le Volanti della Polizia di Stato nella mattinata di ieri (04 novembre) hanno denunciato in stato di libertà uno straniero (gambiano) di 27 anni, pluripregiudicato e con precedenti specifici in materia di reati contro il patrimonio e di stupefacenti, per il reato di tentato furto con destrezza di un telefono cellulare a Porta San Pietro, di un secondo cellulare nei pressi della stazione ferroviaria, nonché di una bicicletta su viale Regina Margherita.

Alle ore 11:00 la Volante della Polizia di Stato veniva inviata a Porta San Pietro, su segnalazione della stessa vittima, per un tentato furto con destrezza del cellulare da parte di un soggetto del quale si otteneva una dettagliata descrizione. Durante la telefonata la vittima riferiva di essere testimone di un secondo tentativo di furto con destrezza, sempre di un cellulare, nei pressi dei giardini antistanti la stazione, ai danni di una donna. Tentativo andato vano grazie all’intervento di altri due soggetti stranieri che lo facevano desistere. Nel percorso da Porta San Pietro alla stazione, si apprendeva da successiva segnalazione, che l’autore dei due tentati furti si era reso responsabile di un terzo tentato furto, stavolta di una bicicletta parcheggiata su Viale Regina Margherita, non andato a buon fine grazie all’intervento del proprietario che riusciva a mettere in fuga l’autore.

Gli operatori della Volante della Polizia di Stato riuscivano a bloccare il soggetto nel sottopassaggio della stazione ferroviaria mentre era intento a darsi alla fuga.

Accompagnato presso gli uffici è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato.

La sua posizione sul territorio nazionale è al vaglio dell’ufficio Immigrazione.

Lucca, 05.11.2022