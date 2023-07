“LUCCA TEATRO FESTIVAL 2023 – CHE COSA SONO LE NUVOLE?”

Una settimana di ricca di appuntamenti

A Lucca il teatro di figura con il divertente CraCrà Punk l’11 luglio ad Agorà

A Castelnuovo di Garfagnana il 12 luglio lo spettacolo pluripremiato con le bolle

il 13 luglio a Lucca arriva il mimo di strada più importante in Italia

il 14 un nuovo laboratorio creativo per bambini dedicato all’arte

A Lucca, Porcari, Pieve Fosciana e Castelnuovo di Garfagnana spettacoli per tutti

dal 25 giugno al 5 agosto ad ingresso gratuito

Proseguono all’insegna del tutto esaurito gli appuntamenti con il Lucca Teatro Festival – “Che cosa sono le nuvole?”, la rassegna di teatro per le famiglie con spettacoli ad ingresso libero, realizzata da La Cattiva Compagnia con il contributo di Comune di Lucca e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.



Dopo il successo degli ultimi appuntamenti, Martedì 11 luglio (ore 21,30) nel cortile del Centro Culturale Agorà (ingresso da via delle Trombe) a Lucca, in scena il teatro di figura con CRACRÀ PUNK: caduto dal cielo per una svista della cicogna Tiresia, un neonato si trova davanti alla porta di Ada, la signora Morte, che decide di fare la mamma. Uno spettacolo per tutte le età con una storia ricca di immagini, che si snoda in maniera comica e inaspettata. Con Marco Lucci, testo e regia Gigio Brunello, burattini e scene Marco Lucci, costumi Mauro Mesina, Ki Hyoung Hui; luci Pino Bernabei e Luigi Proietti. Una produzione: Fontemaggiore. In collaborazione con Comune di Lucca e Centro Culturale Agorà / Biblioteca Ragazzi

Mercoledì 12 luglio, alle 21,30, il festival torna a Castelnuovo di Garfagnana (ex pista di pattinaggio) con LE BELLE BOLLE, in collaborazione con Comune di Castelnuovo di Garfagnana. Arriva uno spettacolo vincitore di premi internazionali (Milano Clown Festival – Clown & Clown Monte San Giusto e Pavè du Bronze in Svizzera), elegante e metaforico con protagoniste le bolle di sapone. Tante, di tutte le forme, che si muovono con la musica, le bolle hanno la stessa consistenza dei sogni: non vanno scoppiate, ma ammirate, coccolate e fatte volare. Di e con Enrico Moro per una produzione: Teatro Moro.

Per la prima volta a Lucca arriva il più grande mimo che si esibisce in strada, giovedì 13 luglio, alle 21,30 nel Chiostro Santa Caterina, al Real Collegio di Lucca: SAEED FEKRI, uno degli ospiti d’onore del festival, in L’INCANTATORE in collaborazione con Real Collegio Estate. Il più grande mimo di strada che opera in Italia. Un po’ Marcel Marceau, un po’ Totò e un pizzico di Chaplin. I numeri di Fekri, semplici e divertenti, elementari e complessi, così internazionali perché ricordano padri illustri o il gruppo teatrale i Mummenschanz, divertono i grandi e i piccini di tutto il mondo. Per una produzione Terzostudio.

Venerdì 14 luglio (orario 1/18,45) ancora un bel momento con i VENERDÌ A REGOLA D’ARTE

Nel chiostro del Centro Culturale Agorà di Lucca con il laboratorio creativo consigliato per bambini fra i 6 e gli 11 anni: CORPI PREZIOSI, in collaborazione con Centro Culturale Agorà / Biblioteca Ragazzi.

Tutti gli spettacoli e i laboratori sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, ma è consigliata la prenotazione scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: prenotazioni@luccateatrofestival.it

La manifestazione conta anche il patrocinio di Provincia di Lucca, Fondazione Toscana Spettacolo, organizzato in collaborazione con Comune di Lucca (Centro Culturale Agorà-Biblioteca Ragazzi), Comune di Porcari (Biblioteca Comunale -Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara), Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Comune di Pieve Fosciana, F.I.T.A. – Comitato Provinciale di Lucca, Scuolina Raggi di Sole, Unicef– Comitato Provinciale di Lucca e Real Collegio.

ECCO I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 18 luglio 2023 ore 21,30, nel cortile del Centro Culturale Agorà – Lucca: BIANCANEVE in collaborazione con Comune di Lucca e Centro Culturale Agorà / Biblioteca Ragazzi.

Martedì 25 luglio 2023 ore 21,30 nel cortile del Centro Culturale Agorà – Lucca: UN CASTELLO DI CARTE

in collaborazione con Comune di Lucca e Centro Culturale Agorà / Biblioteca Ragazzi

Giovedì 27 luglio 2023 ore 21,30 Chiostro Santa Caterina, Real Collegio – Lucca: IL MAGO E LA VALIGIA

in collaborazione con Real Collegio Estate.

Venerdì 28 luglio 2023 dalle 17 alle ore 18,45 LABORATORIO CREATIVO – VENERDÌ A REGOLA D’ARTE alla biblioteca comunale di Porcari: SOULAGES L’ARTISTA DEL NERO in collaborazione con Comune di Porcari e Biblioteca Comunale.

LABORATORIO TEATRALE per ragazzi: da Lunedì 31 luglio a Venerdì 4 agosto 2023 dalle ore 10 alle ore 13 all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari UNO, NESSUNO O CENTO DI ME, in collaborazione con Comune di Porcari e e F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca.

Martedì 1 agosto 2023 ore 21,30 nel cortile del Centro Culturale Agorà di Lucca: STRVAGARTE in collaborazione con Comune di Lucca e Centro Culturale Agorà / Biblioteca Ragazzi

Venerdì 4 agosto 2023 dalle ore 17 alle ore 18,45 LABORATORIO CREATIVO – VENERDÌ A REGOLA D’ARTE alla Biblioteca Comunale – Porcari DADANIMALI in collaborazione con Comune di Porcari e Biblioteca Comunale.

Sabato 5 agosto 2023 ore 21,30 STREET FEST – FAMIGLIE IN FESTA in piazza del Popolo a Ponte a Moriano – Lucca: LA BATTAGLIA DEI CUSCINI

Per i bambini e i ragazzi anche la possibilità di partecipare a due percorsi laboratoriali che attraverso il gioco e il teatro insegnano ad apprendere e a socializzare con i compagni. I laboratori creativi VENERDÌ A REGOLA D’ARTE dalle 17 alle 18,45 nei giorni 30 giugno, 7 e 14 luglio 2023 nel chiostro della Biblioteca Agorà a Lucca e il 28 luglio e 4 agosto 2023 alla Biblioteca Comunale a Porcari (massimo 18 bambini a laboratorio – età 6/11); e il laboratorio teatrale UNO, NESSUNO O CENTO DI ME dal 31 luglio a venerdì 4 agosto all’Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari, dalle ore 10 alle 13 (massimo 20 ragazzi) età 12/17 anni. Per i laboratori è necessario iscriversi,

compilando il modulo che trovate su www.luccateatrofestival.it e inviarlo all’indirizzo di posta elettronica prenotazioni@luccateatrofestival.it

Tutti gli eventi sono ad ingresso o partecipazione GRATUITA

L’ingresso agli Spettacoli è consentito fino ad esaurimento posti, SI CONSIGLIA la prenotazione

scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: prenotazioni@luccateatrofestival.it

Per i Laboratori Creativi e Teatrale è OBBLIGATORIO iscriversi,

compilando il modulo che trovate su www.luccateatrofestival.it

e inviarlo all’indirizzo di posta elettronica prenotazioni@luccateatrofestival.it

