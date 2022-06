“LUCCA TEATRO FESTIVAL 2022 – CHE COSA SONO LE NUVOLE?”

Torna in versione estiva il festival dedicato alle famiglie e ai giovani

14 spettacoli fra luglio e agosto ad ingresso gratuito

Al via il 25 giugno con ospiti d’onore da Rai YoYo “I Minicuccioli”

Laboratori teatrali per bambini e ragazzi

A Lucca e Castelnuovo di Garfagnana spettacoli per tutti

Torna in versione estiva, dal 25 giugno al 5 agosto 2022, la rassegna di teatro rivolta alle nuove generazioni. L’ottava edizione del Lucca Teatro Festival – “Che cosa sono le nuvole?”, realizzato da La Cattiva Compagnia con il contributo del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e in collaborazione con Provincia di Lucca / Cantiere Giovani, Centro Culturale Agorà / Biblioteca Ragazzi, Comune di Castelnuovo di Garfagnana, F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca e Real Collegio torna per il terzo anno in versione estiva, dando vita ad un ricco calendario di spettacoli per le famiglie, tutti con ingresso gratuito e in piena sicurezza in spazi all’aperto. Un’edizione in memoria di Giovanni Fedeli, il direttore artistico del festival, prematuramente scomparso all’età di 48 anni.

Un festival che consolida la propria vocazione culturale e si conferma leader in tutto il territorio provinciale, nell’offerta di intrattenimento mirato alle famiglie, con ben 14 appuntamenti tutti alto livello, in due mesi.

A presentare l’iniziativa l’assessore del Comune di Lucca Ilaria Vietina, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, Tiziana Rinaldi ed Elisa D’Agostino, de La Cattiva Compagnia che organizza il Lucca Teatro Festival.

Gli spettacoli quest’anno sono tutti in fascia serale, a ingresso gratuito, dedicati ai bambini di tutte le età e alle loro famiglie, presentati da compagnie di altissimo profilo, in gran parte premiate in diversi concorsi, provenienti da tutta Italia.

Per i bambini e i ragazzi anche la possibilità di partecipare a due percorsi laboratoriali che attraverso il gioco e il teatro insegnano ad apprendere e a socializzare con i compagni. I laboratori creativi “Giocare per crescere” nei giorni 1, 8, 15, 22 e 29 luglio, dalle ore 17 alle 19, (massimo 18 bambini a laboratorio) dai 6 agli 11 anni e il laboratorio teatrale “Essere o non essere” da lunedì 1 a venerdì 5 agosto, dalle ore 10 alle 13 (massimo 20 ragazzi) età 12/17 anni.

Apertura con evento speciale: da Rai YoYo i Minicuccioli

Si parte con un grande evento, realizzato in collaborazione con Comune di Lucca e F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca, ospitato in piazza del Popolo a Ponte a Moriano, con gli ospiti d’onore che arrivano direttamente da Rai YoYo “i Minicuccioli”. Sabato 25 giugno, ore 21, i personaggi tanto amati dai bambini saranno impegnati in una speciale rivisitazione della fiaba di Hansel e Gretel. Per la serata di apertura del festival Cilindro e i suo amici, protagonisti della serie televisiva i MINI CUCCIOLI in onda su RAI YOYO, aspettano i bambini pronti a premiare la creatività dei piccoli spettatori: i bambini sono invitati a disegnare uno o più protagonisti della serie e a consegnare l’opera all’ingresso dell’area di spettacolo, otterranno così una morbida sorpresa. Le piccole opere d’arte saranno esposte in una speciale vetrina on line, dall’1 luglio su www.luccateatrofestival.it

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, ma è consigliata la prenotazione scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: prenotazioni@luccateatrofestival.it

ECCO IL PROGRAMMA CON TUTTI GLI ALTRI SPETTACOLI

Martedì 5 luglio 2022 ore 21 – CORTILE del Centro Culturale Agorà

POLLICINO

in collaborazione con Comune di Lucca e Centro Culturale Agorà / Biblioteca Ragazzi

Mercoledì 6 luglio 2022 ore 21 – CHIOSTRO SANTA CATERINA, Real Collegio

ALICE ATTRAVERSO LO SPECCHIO

in collaborazione con Real Collegio Estate

Giovedì 7 luglio 2022 ore 21 – EX PISTA DI PATTINAGGIO, Castelnuovo di Garfagnana

ALICE ATTRAVERSO LO SPECCHIO (replica)

in collaborazione con Comune di Castelnuovo di Garfagnana

Martedì 12 luglio 2022 ore 21 – CORTILE del Centro Culturale Agorà

MONDO PUPAZZO

in collaborazione con Comune di Lucca e Centro Culturale Agorà / Biblioteca Ragazzi

Mercoledì 13 luglio 2022 ore 21 – EX PISTA DI PATTINAGGIO, Castelnuovo di Garfagnana

CHI AIUTA PIERINO? RIVISITAZIONE DELLA FAVOLA MUSICALE “PIERINO E IL LUPO” DI SERGEJ PROKOF’EV in collaborazione con Comune di Castelnuovo di Garfagnana

Giovedì 14 luglio 2022 ore 21 – GIARDINO DEL TEATRO NIERI, Ponte a Moriano

LE CANZONI DI RODARI

in collaborazione con Comune di Lucca e F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca

Martedì 19 luglio 2022 ore 21 – CORTILE del Centro Culturale Agorà

LA MAGNIFICA RICETTA

in collaborazione con Comune di Lucca e Centro Culturale Agorà / Biblioteca Ragazzi

Giovedì 21 luglio 2022 ore 21 – GIARDINO DEL TEATRO NIERI, Ponte a Moriano

IL SEGRETO DI BARBABLÙ

in collaborazione con Comune di Lucca e F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca

Domenica 24 luglio 2022 ore 21 – CHIOSTRO SANTA CATERINA, Real Collegio

FIABE AL TELEFONINO OMAGGIO A GIANNI RODARI

in collaborazione con Real Collegio Estate

Martedì 26 luglio 2022 ore 21 – CORTILE del Centro Culturale Agorà

AREA 52

in collaborazione con Comune di Lucca e Centro Culturale Agorà / Biblioteca Ragazzi

Giovedì 28 luglio 2022 ore 21 – GIARDINO DEL TEATRO NIERI, Ponte a Moriano

YES LAND

in collaborazione con Comune di Lucca e F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca

Martedì 2 agosto 2022 ore 21 – CORTILE del Centro Culturale Agorà

IL GRANDE TRIONFO DI FAGIOLINO PASTORE E GUERRIERO

in collaborazione con Comune di Lucca e Centro Culturale Agorà / Biblioteca Ragazzi

Giovedì 4 agosto 2022 ore 21 – GIARDINO DEL TEATRO NIERI, Ponte a Moriano

PI PI PINOCCHIO

in collaborazione con Comune di Lucca e F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca

Il programma e le modalità di prenotazione sono sul sito: www.luccateatrofestival.it

PROGRAMMA DEI LABORATORI

Al CANTIERE GIOVANI in via del Brennero 673, Lucca per informazioni e iscrizioni scrivere a: prenotazioni@luccateatrofestival.it

GIOCARE PER CRESCERE

Venerdì 1 – 8 – 15 – 22 – 29 luglio 2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00

massimo 18 bambini a laboratorio – età 6/11

ESSERE O NON ESSERE!

da lunedì 1 a venerdì 5 agosto 2022 dalle ore 10:00 alle ore 13:00

massimo 20 ragazzi – età 12/17

IN BACHECA

Mostra Online dei disegni a tema MINI CUCCIOLI

Dall’1 luglio su www.luccateatrofestival.it i disegni dei bambini consegnati il 25 giugno per la

serata di apertura, con protagonisti i personaggi della serie televisiva i Mini Cuccioli, in onda su Rai

Yoyo

IL FAVOLOSO GIANNI – Antologia murale in 21 pannelli

Giovedì 14 luglio dalle ore 20:00 presso il Giardino del Teatro Nieri, Ponte a Moriano e domenica

24 luglio dalle ore 20:00 presso il Chiostro Santa Caterina, Real Collegio

