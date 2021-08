“LUCCA TEATRO FESTIVAL 2021 – CHE COSA SONO LE NUVOLE?”

Tornano gli appuntamenti con il teatro per le famiglie con ragazzi e bambini

Il 26 agosto protagonista la musica con “Il Flauto Magico” rivisto

con i burattini dell’artista americana Mergie Picchi

A Lucca, Capannori, Montecarlo e Castelnuovo di Garfagnana spettacoli per tutti in 7 diverse location

Una serata magica per far comprendere il linguaggio dell’opera a grandi e piccoli. Il Lucca Teatro Festival – “Che cosa sono le nuvole?” prosegue (fino all’8 settembre 2021) con serate da tutto esaurito, per passare ore di fresco e spensieratezza in famiglia. Il festival realizzato da La Cattiva Compagnia con il contributo del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e della Provincia di Lucca ci accompagna alla scoperta della musica di Mozart con un adattamento dell’opera, realizzata con i fantastici burattini dell’artista americana Mergie Picchi. Appuntamento giovedì 26 agosto, alle ore 21, con “IL FLAUTO MAGICO” a Lucca nel chiostro di Santa Caterina, Real Collegio (ingresso da Via della Cavallerizza), ad ingresso gratuito prenotandosi sul sito www.luccateatrofestival.it. Lo spettacolo si svolge in piena sicurezza presentando la Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) richiesta a tutti gli ospiti che hanno compiuto 12 anni.

Una particolare messa in scena dell’opera di Mozart, che coinvolge bambini, ragazzi e adulti e li accompagna nel meraviglioso mondo della musica e della fiaba. La musica di Mozart diventa visibile e accessibile a tutte le età, grazie al linguaggio della fiaba con l’ausilio del teatrino dei burattini che svelerà gli ambienti dell’opera, i personaggi e le azioni. Perno centrale dello spettacolo il tema eterno dell’amore, mentre il fascino della rappresentazione è esaltato dai burattini realizzati dall’artista americana Mergie Picchi, con un alto valore pedagogico, perché realizzati con oggetti di scarto e trasformati in burattini preziosi. Con Cristiana Traversa, Tiziana Rinaldi e Iacopo Bertoni. Progetto di Carla Nolledi che ne ha curato la ricerca musicale in collaborazione con Cristiana Traversa, La Cattiva Compagnia Teatro e l’Associazione Musicale Lucchese. In collaborazione con Real Collegio Estate.

I prossimi appuntamenti sono:

Mercoledì 1 settembre, ore 21, “IN VIAGGIO CON BOCCHERINI” a Lucca, nel chiostro di Santa Caterina, Real Collegio, ingresso da Via della Cavallerizza, in collaborazione con Real Collegio Estate.

Mercoledì 8 settembre, ore 21, anteprima nazionale “CHI AIUTA PIERINO?” a Lucca nel chiostro di Santa Caterina, Real Collegio, ingresso da Via della Cavallerizza, spettacolo in collaborazione con Real Collegio Estate.

Il programma e le modalità di prenotazione sono sul sito: www.luccateatrofestival.it