“LUCCA TEATRO FESTIVAL 2021 – CHE COSA SONO LE NUVOLE?”

Questa settimana quattro appuntamenti

Martedì 20 luglio ad agorà la storia della Gallinella rossa

Giovedì 22 luglio la favola del “Re tutto cancella” a Ponte a Moriano

Venerdì 23 doppio appuntamento alle 18 e alle 21,30 a Capannori e Montecarlo

A Lucca, Capannori, Montecarlo e Castelnuovo di Garfagnana spettacoli per tutti in 7 diverse location

Prosegue sotto il segno del “sold out” il Lucca Teatro Festival – “Che cosa sono le nuvole?” (fino all’8 settembre 2021). Sono andati infatti esauriti i primi appuntamenti con il festival per le famiglie realizzato da La Cattiva Compagnia con il contributo del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e della Provincia di Lucca.

Il ricco calendario di spettacoli per le famiglie, tutti con ingresso gratuito, prenotandosi sul sito www.luccateatrofestival.it si svolge in piena sicurezza in spazi all’aperto, seguendo le normative Covid-19.

Martedì 20 luglio, ore 21, “LA GALLINELLA ROSSA” a Lucca nel cortile del Centro Culturale Agorà, ingresso da Via delle Trombe. La divertente storia di una gallinella rossa che viveva in una fattoria con i suoi pulcini che quando trova un chicco di grano e le viene in mente un’idea: farne un uso diverso, il cui risultato non è immediato ma che richiede lavoro, impegno, pazienza e che darà i suoi frutti. Di Danilo Conti e Antonella Piroli, produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri. In collaborazione con Comune di Lucca e Centro Culturale Agorà / Biblioteca Ragazzi.

Giovedì 22 luglio, ore 21, “RE TUTTO CANCELLA” a Ponte a Moriano (Lu) Nel giardino del Teatro Idelfonso Nieri, ingresso da Piazza del Popolo. In collaborazione con Comune di Lucca e F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca. Realtà e fantasia si fondono insieme, per dare vita ad una favola che conduce gli spettatori attraverso l’universo delle lettere, dei numeri, delle figure e delle note: c’era una volta un principe bambino che non voleva andare a scuola. Numeri, note, lettere e figure per lui erano seccature. Le odiava proprio e promise vendetta: da grande le avrebbe mangiate. Di e con Marco Cantori che firma anche le musiche insieme a Diego Gavioli per una produzione Teatro Perdavvero.

Venerdì 23 luglio doppio appuntamento: si parte alle ore 18, con “SEI FOLLETTI NEL MIO CUORE” a Capannori (Lu) nel Camelieto di Sant’Andrea di Compito, ingresso da Via del Cantiere. In collaborazione con Comune di Capannori, Centro Culturale Compitese e F.I.T.A Comitato Provinciale di Lucca. Lettura interpretata da Tiziana Rinaldi, con musica, dal racconto omonimo di Rosalba Corallo. Una storia sul valore delle emozioni.

Alle 21,30 invece appuntamento con “TRANSYLVANIA CIRCUS” a Montecarlo (Lu) nel chiostro dell’Istituto Pellegrini Carmignani, ingresso da Via Roma. In collaborazione con Comune di Montecarlo e F.I.T.A Comitato Provinciale di Lucca. Misteriose e strane creature formano la compagnia del Transylvania Circus: uomini drago che sputano fuoco, fantasmi acrobati, un malinconico licantropo capace di camminare in equilibrio sulla luna e poi l’affascinante donna vampiro: un suono sinistro distrae gli artisti di questo circo, è il battito di un cuore. Forse l’amore è capace di risvegliare anche i cuori di creature senza vita come loro? Di e con Italo Pecoretti, produzione TerzoStudio Progetti per lo spettacolo

Il programma e le modalità di prenotazione sono sul sito: www.luccateatrofestival.it

I prossimi appuntamenti..

Martedì 27 luglio, ore 21, “UN ELEFANTE SI DONDOLAVA” a Lucca, Cortile del Centro Culturale Agorà, ingresso da Via delle Trombe. Spettacolo in collaborazione con Comune di Lucca e Centro Culturale Agorà / Biblioteca Ragazzi.

Mercoledì 28 luglio, ore 21,30 “VISIONI D’INCANTO” a Castelnuovo di Garfagnana (Lu), ex pista di pattinaggio, ingresso da Via Vittorio Emanuele ai piedi della Rocca Ariostesca. Spettacolo in collaborazione con Comune di Castelnuovo di Garfagnana.

Giovedì 29 luglio, ore 21, “IL MAGO DEI PAPPAGALLI” a Ponte a Moriano (Lu) nel giardino del Teatro Idelfonso Nieri, ingresso da Piazza del Popolo. Spettacolo in collaborazione con Comune di Lucca e F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca.

Venerdì 30 luglio, ore 18, “IL PICCOLO PRINCIPE” a Capannori (Lu) nel Camelieto di Sant’Andrea di Compito, ingresso da Via del Cantiere. Spettacolo in collaborazione con Comune di Capannori, Centro Culturale Compitese e F.I.T.A Comitato Provinciale di Lucca.

Giovedì 5 agosto, ore 21, Alessandro Paci in “NON SOLO BARZELLETTE” con Vanni Baldini. A Ponte a Moriano (Lu) nel Giardino del Teatro Idelfonso Nieri, ingresso da Piazza del Popolo. Spettacolo in collaborazione con Comune di Lucca e F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca.

Venerdì 6 agosto, ore 21,30 “SCATENIAMO L’INFERNO” a Montecarlo (Lu) nel chiostro dell’Istituto Pellegrini Carmignani, ingresso da Via Roma in collaborazione con Comune di Montecarlo e F.I.T.A Comitato Provinciale di Lucca.

Giovedì 12 agosto, ore 21, “THE BEST OF” con Katia Beni e Anna Meacci. A Ponte a Moriano (Lu) nel giardino del Teatro Idelfonso Nieri, ingresso da Piazza del Popolo. Spettacolo in collaborazione con Comune di Lucca e F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca.

Giovedì 26 agosto, ore 21, “IL FLAUTO MAGICO” a Lucca nel chiostro di Santa Caterina, Real Collegio, ingresso da Via della Cavallerizza. Spettacolo in collaborazione con Real Collegio Estate.

Mercoledì 1 settembre, ore 21, “IN VIAGGIO CON BOCCHERINI” a Lucca, nel chiostro di Santa Caterina, Real Collegio, ingresso da Via della Cavallerizza, in collaborazione con Real Collegio Estate.

Mercoledì 8 settembre, ore 21, anteprima nazionale “CHI AIUTA PIERINO?” a Lucca nel chiostro di Santa Caterina, Real Collegio, ingresso da Via della Cavallerizza, spettacolo in collaborazione con Real Collegio Estate.

PROGRAMMA DEI LABORATORI

6, 13, 20 e 27 luglio, “PICCOLI VIAGGI MUSICALI CON GIACOMO PUCCINI”

dalle ore 9,30 alle ore 11,30 nel Chiostro del Centro Culturale Agorà – Lucca

Per bambini dai 4 ai 6 anni. In collaborazione con Teatro del Giglio / GiglioLab Estate.

21, 22, 28, 29 luglio e 4, 5 agosto, “IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI” dalle ore 9 alle ore 10,30 al Teatro Idelfonso Nieri – Ponte a Moriano (Lu). Età consigliata, bambini dai 6 agli 11 anni, in collaborazione con F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca.

21, 22, 28, 29 luglio e 4, 5 agosto “IL GIOCO SCENICO”, dalle ore 11 alle ore 13, al Teatro Idelfonso Nieri – Ponte a Moriano (Lu), età consigliata, ragazzi dai 12 ai 17 anni, in collaborazione con F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca.

