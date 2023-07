Lucca Summer Festival: logistica e parcheggi straordinari per il concerto di Robbie Williams venerdì 28 luglio

Lucca Summer Festival: logistica e parcheggi straordinari per il concerto di Robbie Williams venerdì 28 luglio

Tutto pronto per l’organizzazione logistica straordinaria organizzata dal Comune di Lucca in occasione del concerto di Robbie Williams a Lucca Summer Festival che si terrà sugli spalti delle Mura, sabato 28 luglio prossimo.

“Il concerto dei Blur è stato un successo ma l’amministrazione comunale nei giorni successivi non ha smesso di lavorare per garantire che anche l’appuntamento con Robbie Williams possa svolgersi con la massima tranquillità e migliorando ancora di più la macchina organizzativa già collaudata – affermano gli assessori alla protezione civile Fabio Barsanti, al traffico Nicola Buchignani e alla mobilità Remo Santini – in questa occasione non saranno allestiti i parcheggi straordinari a nord (Palatucci e Coni) e la chiusura di viale Europa sarà decisamente più breve solo dalle ore 19.00 del giorno dell’evento fino alla fine del concerto”.

Chiusura area di spettacolo e aree limitrofe – La sortita del baluardo Santa Maria resterà chiusa da mercoledì 26 fino a domenica 30 luglio. Nelle stesse date anche il parcheggio Carducci sarà riservato ad uso esclusivo per l’organizzazione dello spettacolo. Dalle ore 00:00 di giovedì 27 fino alle 7:00 di sabato 29 luglio divieto di sosta con rimozione e divieto di transito veicolare e pedonale nel triangolo di via Carrara (intorno all’ex tribunale) e in via della Mano fino all’incrocio con via della Polveriera; dalle ore 7:00 di giovedì 27 luglio alle 7:00 di sabato 29 luglio saranno chiusi al transito veicolare e pedonale viale Carducci (dalla rotatoria di viale Europa verso est), viale della Repubblica, viale Cavour; divieto di sosta con rimozione in viale Cavour e piazzale Risorgimento che verrà temporaneamente riaperto al traffico nei lati ovest ed est. Sempre dalle ore 7:00 di giovedì 27 luglio fino alle 7:00 di sabato 29 luglio chiusura della sortita del baluardo San Paolino e nel sottopasso ciclopedonale di viale San Concordio (con esclusione dei portatori di handicap che potranno transitare in direzione Stazione fino alle 20:30 del giorno dello spettacolo). Dalle ore 7:00 di venerdì 28 luglio fino alle 7 di sabato 29 luglio sarà chiusa al transito pedonale la passeggiata della cortina delle Mura fra i baluardi San Paolino e Santa Maria. Infine dalle ore 8:00 di venerdì 28 fino a fine concerto 100 dei 161 stalli a pagamento del parcheggio in struttura Cittadella saranno riservati all’organizzazione.

Chiusura dell’area di prefiltraggio est e Porta San Pietro – dalle ore 8 di venerdì 28 luglio fino al completamento delle operazioni di pulizia (non oltre le ore 7 di sabato 29) divieto di sosta con rimozione e transito in viale Cavour (tra piazzale Risorgimento e via Montanara), viale Regina Margherita (fra via della Repubblica e via Montanara), piazzale Umberto I, piazzale Risorgimento. Nelle stesse date e orari divieto di transito veicolare da Porta San Pietro, via Carrara (tratti di collegamento con via San Girolamo e via del Peso) e in piazzale Umberto I.

Cavalcavia di viale Europa e zona di sicurezza ovest – L’area che comprende il cavalcavia di viale Europa, il tratto di viale Carducci dalla rotatoria fino a piazzale Boccherini, via Nieri e viale Carducci utilizzata solo per l’uscita del pubblico alla fine del concerto e sarà interdetta al traffico per il periodo di tempo compreso fra le ore 19:00 di venerdì 28 luglio fino alle ore 3:00 di sabato 29; in questo periodo il traffico proveniente dal casello autostradale e diretto sulla parte nord della circonvallazione e a Sant’Anna sarà deviato sulla variante di collegamento con il casello Lucca Ovest in via delle Città Gemelle.

Residenti e abbonati parcheggi Metro – dalle ore 00:00 di giovedì 27 luglio fino alle 10:00 di sabato 29 luglio sosta gratuita per i residenti titolari di permessi di sosta delle categorie A1, A2 e A3 nelle aree sosta blu (a pagamento) in piazzale Verdi, via del Pallone, via della Caserma , piazza della Magione, in Corso Garibaldi, via del Molinetto e via del Peso con esposizione permesso. I titolari di permessi A8-A9 (garage non residenti) e permessi temporanei e permessi con percorsi obbligati con accesso dai varchi di Corso Garibaldi e via Carrara est potranno accedere da Porta Elisa, via Elisa (varco porta San Gervasio) via del Fosso – Corso Garibaldi; per uscire Corso Garibaldi, via del Peso, via Carrara (varco est), via della Rosa, via dell’Angelo Custode, via della Fratta, via del Fosso, Porta San Iacopo). Dal 26 al 30 luglio i titolari di abbonamento Metro nel parcheggio Carducci potranno sostare gratuitamente in tutti gli altri parcheggi Metro a pagamento con esclusione di quelli in struttura, quelli straordinari per il concerto e quelli del centro storico con obbligo di esposizione tessera abbonamento sul cruscotto. Dalle ore 8:00 di venerdì 28 fino alle ore 10:00 di sabato 29 luglio gli abbonati Metro del parcheggio in struttura Cittadella potranno usufruire di sosta gratuita in tutti i parcheggi Metro esclusi quelli in struttura sia all’interno che all’esterno del centro storico e quelli straordinari per il concerto, esponendo la tessera sul cruscotto. Dalle ore 8:00 di sabato 22 alle 7:00 del 23 luglio gli abbonati dei parcheggi in struttura Stazione e Palatucci potranno usufruire gratuitamente di tutti i parcheggi a pagamento esterni al centro storico eccettuati quelli in struttura e quelli straordinari per il concerto, con obbligo dell’esposizione dell’abbonamento. Gli abbonamenti Metro per lavoratori, autonomi, studenti, pendolari e titolari di abbonamenti FFSS nei parcheggi di piazza Curtatone, via Mazzini, via Montegrappa e viale Giusti potranno usufruire gratuitamente di tutti i parcheggi a pagamento esterni al centro storico eccettuati quelli in struttura e quelli straordinari per il concerto, con obbligo dell’esposizione dell’abbonamento.

Stazione ferroviaria, Farmacia comunale e trasporto pubblico locale – Dalle ore 12:00 di venerdì 28 fino alle ore 7:00 di sabato 29 luglio divieto di transito veicolare in viale Giusti, via Nazario Sauro, via per Corte Pulia, via Filzi, piazza curtatone, via Mazzini, via Cairoli, via Montegrappa, piazzale Ricasoli, viale Regina Margherita, via Montanara e via Cavour con esclusione dei residenti dotati di pass, residenti categoria A12 e per chi deve raggiungere la Questura o la stazione ferroviaria, per il carico e lo scarico di persone, o la farmacia comunale di piazza Curtatone. Tutte le linee del trasporto pubblico locale saranno mantenute attive con solo alcune variazioni di percorso.

Parcheggi straordinari a pagamento – Metro srl ha organizzato tre aree di parcheggio straordinarie a pagamento per gli spettatori, con stalli prenotabili online all’indirizzo web https://eventi.parcheggilucca. it/ si trovano in viale Giusti, al Mercato ortofrutticolo, alla Stazione. In piazza Curtatone sarà inoltre organizzato il parcheggio a servizio dei portatori di handicap. Per questo e per altri motivi logistici e di sicurezza sono istituiti divieti di sosta con rimozione ed in particolare: dalle ore 8.00 di venerdì 28 fino alle ore 7:00 di sabato 29 luglio divieto di sosta con rimozione in via Montanara ambo i lati; divieto di sosta con rimozione eccetto residenti permesso categoria A12 e residenti con pass gratuito o pass rilasciato da Metro srl in piazza Curtatone, via Mazzini, via Cairoli, via Montegrappa, parcheggio in struttura Stazione, viale Giusti, via Filzi, via per Corte Pulia, via Sauro, viale Regina Margherita, via Cavour, piazzale Ricasoli. Inoltre divieto di sosta con rimozione, eccetto bus turistici in viale Luporini, fra via Parri e via città Gemelle (parcheggio riservato pullman turistici).

Traffico commerciale e pesante – Dalle ore 12:00 di venerdì 28 luglio alle ore 3:00 di sabato 29 luglio divieto di transito ai veicoli commerciali anche con massa inferiore a 7,5 tonnellate (eccetto autorizzati) in viale Giusti, viale Regina Margherita, viale Cavour, viale Carducci. Sempre nelle stesse date e orari divieto di transito ai veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate (eccetto autorizzati e consegna merci fra le ore 6:00 e ore 9:00) in viale Carducci, piazzale Boccherini, via Papi, viale Carlo Del Prete, viale Giusti, viale Regina Margherita, viale Cavour e nell’intero centro storico.

—