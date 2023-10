Lucca spopola sui canali internazionali:

Lucca spopola sui canali internazionali: nelle ultime settimane la città protagonista sui media di ben sei nazioni

In città le telecamere di programmi televisivi, reality show, giornali e riviste digitali da tutto il mondo: dalla Danimarca all’Olanda, passando per Canada, Germania, Francia e Italia

Lucca è una meta per ogni stagione, anche per essere ripresa e raccontata dalle telecamere dei media internazionali, sempre più attenti e attratti dalle bellezze del territorio nostrano.

Andiamo per ordine. Proprio in questi giorni si è concluso il press tour del giornalista danese Preben Hansen per aggiornare la guida turistica Turen går til Toscana, Umbrien & Marche distribuita nei paesi scandinavi. Spazio alle principali attrazioni della città, ma anche alla natura e alla possibilità di fare passeggiate, running e facili trekking a pochi minuti dal centro storico, dalle colline all’acquedotto del Nottolini alla ciclovia Puccini.

Anche dal Canada si sono interessati alla storia e alla bellezza di Lucca. Gli inviati del magazine Le Metropole hanno infatti trascorso una settimana a Lucca per raccontare i monumenti simbolo, i luoghi pucciniani, i tanti eventi, il suo fascino, i prodotti enogastronomici e le botteghe della città.

Lucca e la seta invece sono stati protagonisti delle riprese per una puntata di Arte Tv, canale franco-tedesco dedicato a contenuti artistici e culturali. A ribadire lo storico binomio tra Lucca e i motori è stata la Ferrari: una flotta di spettacolari F40 in occasione del Legacy Tour ha infatti attraversato le Mura, prima di dirigersi a Maranello. Le immagini faranno parte di un video diffuso sui canali social del famoso brand del cavallino rampante.

Il programma Car & country ha invece utilizzato le colline lucchesi come set per un video con alcune Fiat 500 d’annata, con il suggestivo scenario del panorama tra Gattaiola e Balbano.

E’ inoltre da qualche giorno on line sulla piattaforma Videoland il programma Samen uit samen thuis, reality olandese girato a primavera nei luoghi più suggestivi del centro storico e sulla Torre delle Ore.

“L’attenzione sempre maggiore dei media internazionali per Lucca è motivo di orgoglio, ma anche stimolo per valorizzare le potenzialità del territorio con modalità innovative, creare sinergie e pianificare gli eventi con una visione ampia a medio – lungo termine – ha dichiarato l’assessore al turismo Remo Santini – Il prezioso lavoro dell’ufficio turismo è volto proprio ad una promozione consapevole ed equilibrata, che sappia attrarre un turismo di qualità e far brillare il nome di Lucca in tutto il mondo. Ci attendono mesi importanti, in cui la nostra città sarà ancora al centro dell’interesse culturale e mediatico internazionale, e non vediamo l’ora di accogliere queste nuove e ambiziose sfide”.

Cresce quindi l’attesa per le prossime uscite di programmi già realizzati e pronti ad essere diffusi in tutto il mondo, portando in giro l’immagine di Lucca grazie alla tv e alle piattaforme streaming con milioni di utenti. Tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 sono in programma le uscite di Dream of Italy (Cbs/Amazon), Italian Dream (Amazon), Italian Job (Bbc), Madrileños por el mundo (Tele Madrid) e Place in the Sun (Channel 5). E non finisce qui. A novembre arriveranno a Lucca le telecamere di due famosi programmi italiani in fase di definizione, che al momento non possono essere svelati per motivi di riservatezza.

