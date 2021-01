Le Volanti hanno arrestato una donna, di 43 anni, pluripregiudicata per tentata rapina impropria commessa ai danni di un noto Supermercato, aggredendo l’addetto alla vigilanza che l’aveva sorpresa con merce rubata.

A seguito dell’arresto, e della condanna a 10 mesi, la #DivisionePoliziaAnticrimine della Questura, all’esito di specifici accertamenti, ha emesso a carico della stessa un provvedimento di Divieto di Acesso al supermercato per 6 mesi.

In sostanza la donna non potrà accedere all’attività commerciale rapinata, nè stazionare nelle sue adiacenze, per il periodo indicato.