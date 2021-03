Lucca – Smarrito cane in zona Arliano i padroni lo cercano da domenica.

SMARRITO CANE IN ZONA ARLIANO

Il cane si è allontanato da casa domenica scorsa e non è mai rientrato, ormai è da domenica scorsa che lo stanno cercando senza risultati, c’è bisogno dell’aiuto di tutti.

Si tratta di un pastore apuano di taglia media/grande, è docile e risponde al nome di DOODLE (dudol). I proprietari abitano in zona Arliano ma potrebbe esser andato verso Balbano o in zone limitrofe.

Chiediamo il vostro aiuto per condividere il più possibile l’annuncio e ritrovarlo!

IN CASO DI RITROVAMENTO CONTATTARE

JEREMY:3402190538

CHRISTINE:3408343430