Lucca: per due giorni Otorinolaringoiatri ed altri specialisti si sono confrontati in un congresso nazionale su diagnosi e cura dei tumori Lucca, 1 febbraio 2020 – I massimi esperti di diagnosi e cura dei tumori dell’orofaringe, provenienti da tutta Italia, si sono confrontati venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio, al Grand Hotel Guinigi nell’ambito del 21esimo congresso nazionale dell’Associazione Ospedaliera Italia Centromeridionale Otorinolaringoiatrica (AOICO), di cui è presidente Riccardo Mario Piane, direttore della struttura di Otorinolaringoiatria dell’ospedale “San Luca” di Lucca. L’evento, che aveva come responsabile scientifico proprio il dottor Piane, ha permesso di affrontare le tematiche di maggiore rilevanza ed attualità in un’ottica interdisciplinare, con la partecipazione anche di specialisti di altre discipline. Nelle due giornate lucchesi sono stati inoltre discussi alcuni casi clinici e sono state illustrate le più moderne tecnologie oggi a disposizione per l’organizzazione di un ambulatorio otorinolaringoiatrico. In allegato alcune foto del congresso nazionale di Lucca (sdg)