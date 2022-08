LUCCA – Paura a San Vito per un incendio che ha danneggiato ieri pomeriggio un terratetto sulla via Pesciatina, nei pressi della chiesa vecchia. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio, forse partite dall’esterno (ma le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento).

Sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco di Lucca che hanno domato le fiamme impedendo che l’incendio potesse propagarsi all’interno dell’edificio che ospita due appartamenti. Al primo piano al momento dello scoppio delle fiamme c’erano, in camera, una donna di origine cingalese con la figlia di soli 18 mesi. Sono state portate entrambe a scopo precauzionale al San Luca di Lucca per un principio di intossicazione. Al secondo piano invece al momento dell’incendio non c’era nessuno (pare che la famiglia occupante sia in ferie all’estero).

Le fiamme hanno praticamente distrutto una minicar e uno scooter parcheggiati davanti al terratetto e danneggiato una Bmw, che si trovava vicino ai due mezzi. Danneggiati anche i terrazzi e le strutture esterne delle abitazioni, in particolare al primo piano.

Sul posto anche la polizia municipale di Lucca che ha regolato il traffico per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco.

fonte noitv