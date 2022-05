Lucca, 6 maggio 2022 – Oltre trenta donne hanno partecipato ieri (5 maggio), nella sede del Consultorio della Cittadella della Salute “Campo di Marte” all’incontro con le ostetriche nella giornata internazionale dedicata a questa figura fondamentale della sanità.

La coordinatrice Maria Paola Belluomini, insegnante yoga, ha effettuato una pratica guidata di rilassamento e di posizioni per il parto e le ostetriche hanno organizzato un “tea pregnancy”, ovvero un incontro di gruppo con le gravide e il personale dell’accoglienza del Consultorio per condividere le informazioni e le tematiche legate al Percorso nascita.

La grande risposta all’iniziativa promossa nella giornata del 5 maggio evidenzia il forte interesse delle donne alle attività consultoriali e soprattutto il profondo investimento sulla figura professionale dell’ostetrica che la direzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest ha effettuato in questi anni per permettere lo sviluppo del Consultorio in ogni percorso clinico assistenziale.

Si ribadisce che sono state aperte sedi secondarie per alcune attività nei distretti socio-sanitari di Capannori e del Turchetto e una nuova proiezione ostetrica al nuovo presidio te

rritoriale di Pontetetto.

Grazie alle politiche di sviluppo zonale i Consultori stanno quindi ampliando la loro offerta in termini di accessibilità e di servizi in tutta la Piana di Lucca.

L’ostetrica rappresenta una delle figure fondamentali dell’équipe consultoriale che garantisce la presa in carico della donna e dei giovani in ogni fase della vita e nella complessità dei suoi bisogni.