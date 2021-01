Per l’episodio vergognoso di venerdì al Portone dei Borghi, nessuna parola per noi residenti.

Gestori di bar che si autoassolvono, Associazioni di categoria che si tirano fuori, vicinanza istituzionale ai titolari di impresa e così via.

Troppi bar che, purtroppo, favoriscono la concentrazione di brava gente, ma anche di soggetti smarriti ai quali poco interessa di chi vive da quelle parti.

Purtroppo, noi residenti, interessiamo a pochi.

Sempre meno attenzioni per noi.

Questa la cruda realtà. http://www.lavocedilucca.it/post.asp?id=83880&fbclid=IwAR3TLbfosW_ocq_Xjf9qeGKed6ljZqm6xHVr-BOK1uM6I1At2dOiyxN20Wo#