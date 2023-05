Lucca, nella Sala Ademollo a Palazzo Ducale (Lucca) il convegno internazionale «Thesaurum Fidei. Missionari martiri

Si terrà sabato 6 e domenica 7 maggio a Lucca, nella Sala Ademollo a Palazzo Ducale (Lucca) il convegno internazionale «Thesaurum Fidei. Missionari martiri e cristiani nascosti in Giappone. 300 anni di eroica fedeltà a Cristo». Interverranno oltre venti eminenti studiosi di varie università e prestigiosi istituti culturali vaticani, giapponesi, statunitensi, tedeschi e italiani. Affronteranno da un punto di vista storico e religioso la prima evangelizzazione in Giappone, iniziata nel ’500, e il fenomeno delle persecuzioni e dei «cristiani nascosti». Tutto inizierà alle 10 del mattino di sabato 6 maggio con i saluti istituzionali. Prenderanno la parola nell’ordine: l’arcivescovo Paolo Giulietti; il Presidente della Provincia Luca Menesini; il Prefetto del Dicastero vaticano per la Cultura e l’Educazione, Card. José Tolentino Calaça De Mendonça; l’arcivescovo emerito di Nagasaki, Mons. Joseph Mitsuaki Takami; l’ambasciatore del Giappone presso la Santa Sede, dott. Akira Chiba; il Priore Provinciale della Provincia Romana di Santa Caterina da Siena p. Antonio Cocolicchio; il sindaco di Lucca Mario Pardini.

Poi il Convegno vero e proprio prenderà il via con una introduzione su «Il sistema e la diffusione delle missioni tra Oriente e Occidente» della professoressa Olimpia Niglio che modererà l’intera due giorni. Su www.diocesilucca.it/thesaurumfidei è possibile consultare tutto il dettagliato programma del convegno che si dipanerà anche nel pomeriggio dalle ore 15 alle 19 per poi riprendere la mattina di domenica 7 maggio dalle ore 9. Proprio domenica mattina ci sarà il focus interamente dedicato al Beato Angelo Orsucci con i seguenti interventi: «Angelo Orsucci, missionario domenicano da Lucca al Giappone» del Professor Giovanni Pizzorusso (Università «Gabriele D’Annunzio», Chieti); «The Blessed Angelo Orsucci’s mission and martyrdom: focusing on his epistles» Dottor Takayoshi Kisaki (University of Tokyo, Kanto Gakuin University, Kanagawa); «La beatificazione di Angelo Orsucci dopo il martirio in Giappone» dottor Tommaso Maria Rossi (Archivio Storico Diocesano di Lucca); «Attività e idee di Angelo Orsucci nel contesto del Giappone» professor Mamoru Fujisaki (The University of Tokyo, Graduate School of Arts and Sciences); «La spiritualità della missione e del martirio in Angelo Orsucci» don Marcello Brunini (Direttore Archivio Storico Diocesano di Lucca). Questi contributi arricchiranno, come mai avvenuto fino ad oggi, la conoscenza del missionario lucchese martirizzato a Nagasaki il 10 settembre 1622: la sua biografia, la sua spiritualità e le sue singolari scelte missionarie. Poi nel pomeriggio di domenica a partire dalle 15 altri approfondimenti, tra cui, quello dedicato ai documenti sul Giappone, alcuni scoperti proprio in questi mesi in vista del Convegno a Lucca negli archivi della Santa Sede (Archivio Vaticano – Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede): offriranno spunti di notevole portata culturale e storica nel dialogo tra Europa e Giappone. Infine, proprio nel secondo e ultimo giorno, il convegno si concluderà alle ore 17 con una lectio magistralis del professor Franco Cardini (Università di Firenze) intitolata: «Silenzio e testimonianza».

Tutto il Convegno sarà possibile seguirlo sul canale YouTube della Diocesi di Lucca, grazie alla collaborazione con la Provincia di Lucca che ospita tutto nelle sue prestigiose sale e dà la possibilità di seguirlo anche a distanza e in diretta.

Al termine del Convegno, appunto domenica 7 maggio, i partecipanti e i relatori presenti parteciperanno poi alla celebrazione Eucaristica delle ore 19, nella basilica di San Paolino, presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti.

L’altro grande appuntamento è con la mostra «Thesaurum Fidei. Missionari martiri e cristiani nascosti in Giappone. 300 anni di eroica fedeltà a Cristo» che sarà inaugurata alle ore 15 di lunedì 8 maggio nella chiesa di San Cristoforo, e sarà ospitata anche nelle sale della Biblioteca Statale, dell’Archivio di Stato e dell’Archivio storico diocesano.