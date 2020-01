LUCCA – Nel 2020 si celebrano i 950 anni della dedicazione della cattedrale.

I PERCHE’ DI UN ANNIVERSARIO

Nel 2020 si celebrano i 950 anni della dedicazione della cattedrale.

Il 6 ottobre 1070 Alessandro II, che durante l’episcopato nella nostra città era stato eletto papa, alla presenza di numerosi prelati e personalità consacrò la nuova cattedrale che aveva fatto ricostruire essendo l’antica – del sesto secolo – in cattive condizioni.

In seguito la cattedrale di Alessandro II che era in stile romanico ha avuto vari sviluppi che l’hanno ampliata e arricchita di elementi gotici, così come oggi ci è dato di vederla.

La ricorrenza non poteva passare sotto silenzio per il significato che una cattedrale riveste in una città.

Anzitutto per i cristiani, perché con la sua semplice presenza evoca le radici della fede in un territorio, rappresenta la storia della presenza cristiana nella nostra terra e nello stesso tempo continua ad essere il segno dell’unità della chiesa locale che si raduna intorno al vescovo che qui ha la sua cattedra.

Questo anniversario però non riguarda solo i cristiani perché la cattedrale e la città sono indissociabili essendo legate l’una all’altra in una appartenenza reciproca perché eventi della città sono passati dalla cattedrale come il messaggio cristiano è entrato nella città. A prova di questa storia condivisa basta ricordare due particolari impressi nel marmo: nel portico c’è la lapide che riguarda il commercio e nel transetto sinistro si trova l’altare della libertà voluto dalla Repubblica lucchese per ricordare la liberazione dal giogo pisano.

La cattedrale per il semplice fatto di esserci, nella città, sta lì a ricordare che anche una società secolarizzata non può recidere le sue radici religiose. Dunque al di là di essere credenti o meno, cristiani o appartenenti ad altre religioni, abitare in modo consapevole la città significa anche stabilire una relazione con questo edificio storico perché ogni cattedrale è espressione di ciò che la fede cristiana può realizzare a livello artistico: architettura, scultura, pittura, oreficeria, vetreria, lavorazione di marmi e tessuti, il canto e la musica.

Così anche nel 2020 essa continua a parlare a tutti tanto al turista per il quale è fonte di scoperte e di emozioni, quanto allo storico che vi trova elementi per la sua indagine.

Le iniziative culturali proposte – conferenze, mostre, convegni, pubblicazioni, visite guidate con particolare riferimento ai ragazzi e giovani – hanno lo scopo di riscoprire una storia comune, di rendere la città consapevole di questo luogo unico che continua ad annunciare, mediante le pietre e le opere artistiche quel messaggio che è celebrato nelle liturgie e continua ad essere fermento di una convivenza fraterna e rispettosa.

EVENTO INIZIALE

Sabato 18 gennaio ore 16.30, Palazzo Ducale

Lo storico Franco Cardini e il cardinale Gualtiero Bassetti intervengono su

1070-2020 storia e vita di una cattedrale

CONFERENZE

Dieci secoli di arte in San Martino

Conferenze : febbraio-dicembre 2020

La ricchezza del patrimonio artistico di San Martino sarà illustrata nei suoi vari aspetti da un ciclo di 17 conferenze, che si succederanno lungo il corso del 2020.

Si intende così offrire alla città l’occasione per conoscere, o ripercorrere, in sequenza cronologica le tappe affascinanti di un percorso, che nel tempo ha contribuito alla configurazione artistica della cattedrale, frutto di un plurisecolare impegno, religioso e civico insieme.

A conferma della partecipazione cittadina all’iniziativa attuale, molteplici saranno in Lucca le sedi che ospiteranno le conferenze, tenute da docenti di più Università e da specialisti locali, che proseguono nella benemerita tradizone di studi che la città ha dedicato alla propria storia.

►Primo evento : venerdì 7 febbario ore 17.00: La prima cattedrale e l’edilizia religiosa a Lucca, Villa Guinigi, via della Quarquonia

San Martino di Lucca: 950 anni di arte in cattedrale

Conferenze per il territorio diocesano

Con queste conferenze si intende risvegliare interesse e favorire una migliore conoscenza della cattedrale in tutto il territorio.

Pur non potendo ripetere sul territorio diocesano un ciclo di conferenze impegnativo come quello dedicato alla città, si è condensata in due relazioni la storia artistica della cattedrale, inserendole nei cicli annuali regolarmente tenuti dalle sedi territoriali dell’Istituto Storico Lucchese e delle Università dell’Età Libera (Unidel). Hanno corrisposto alla nostra proposta Forte dei Marmi, Viareggio, Pietrasanta, Camaiore, Bagni di Lucca, Barga e Pescia, mentre si resta disponibili ad accogliere altri eventuali inviti.

Saranno inoltre divulgate in queste come in altre sedi, sia culturali che parrocchiali, della Diocesi di Lucca le varie iniziative promosse per l’anno delle celebrazioni.

MOSTRE

Mostra Labirinti: mito, simbolo, gioco

Lucca, Museo della Cattedrale, Oratorio di San Giuseppe 18 giugno-30 agosto 2020

A cura di Annamaria Giusti

La mostra prende spunto dalla presenza, nel portico di San Martino, del celebre labirinto del XII secolo scolpito su marmo, legato alla simbologia cristiana del cammino della salvezza, e alla presenza in cattedrale del venerato simulacro del Volto Santo, meta nel Medioevo di pellegrinaggi da tutta l’Europa. Un’epigrafe latina, incisa sulla stessa lastra, riferisce il labirinto al cretese Dedalo e ricorda come nessuno poté conquistarne l’uscita, se non Teseo grazie a Arianna. La memoria del mito antico acquista significato escatologico nella accezione cristiana del labirinto, dove la fede è il filo di Arianna che tra le insidie della vita conduce alla salvezza.

Al tema da sempre intrigante del labirinto sono stati dedicati studi e pubblicazioni, ma quasi mai è stato oggetto di una mostra. Questa di Lucca, pur nella limitatezza imposta dall’esiguità dello spazio e dei mezzi disponibili, presenta un’antologia di opere rappresentative della perdurante fortuna di un archetipo, trasversale alle diverse epoche e generi artistici, pur nel mutare delle forme e significati di volta in volta attribuitigli. Al mitico labirinto cretese alludono alcune lastre fittili dal territorio di Sibari, del 1000 a.C., e un vaso attico con Teseo che uccide il Minotauro. Una lapide medioevale ispirata a quella lucchese segnava il transito dei pellegrini sulla via Francigena, mentre il labirinto intarsiato su un leggio per corali allude al canto liturgico come cimento per approdare alla salvezza. Labirinti molteplici si offrono alla visione e meditazione nei manoscritti, sia sacri che profani, rappresentati in mostra da alcuni esempi medioevali e quattrocenteschi, quando il simbolismo religioso cede il passo al concetto umanistico dell’homo faber fortunae suae, pur sempre intesa come conquista di una dimensione etica della vita. Nel Cinquecento il labirinto va perdendo la valenza morale, per legare la sua fortuna alla fascinazione per il mito e l’antichità, e al gusto crescente per la bizzarria dilettevole, che ne determina il trionfo nei giardini barocchi, presenti in mostra in più vedute. La storia mutevole del labirinto, sarà ampliata e protratta fino alle sperimentazioni dell’arte contemporanea da video proiezioni che integrano quanto presente in mostra.

In contemporanea…

Videoproiezioni

La prova del labirinto

In contemporanea con la mostra “Labirinti: mito, simbolo, gioco” in corso dal 18 giugno al 30 agosto nell’Oratorio di San Giuseppe (Museo della Cattedrale), tutte le sere dalle 21 alle 24 si accenderà sulla pavimentazione della piazza della cattedrale un dinamico labirinto luminoso, esemplato su quello marmoreo nel portico di San Martino.

Chi vorrà percorrerlo, seguendone i meandri per conquistarne il centro, sarà aiutato dal filo di Arianna di un puzzle di riflessioni, espresse nel tempo da letterati, artisti e filosofi sulla fascinazione del labirinto, che coinvolge ingegno, diletto e conoscenza.

mostra documentaria sulla cattedrale

20 settembre – 29 novembre, presso l’Archivio di Stato, piazza Guidiccioni, 8

La mostra è frutto della collaborazione di tre Enti in cui sono presenti documenti che riguardano la cattedrale: l’Archivio di Stato, la Biblioteca Statale e l’Archivio Storico Diocesano e vede l’esposizione di manoscritti, pubblicazioni, storiche, incisioni e disegni presenti nei tre archivi. Occasione preziosa per entrare in contatto con documenti, anche rari, che costituiscono anche fonti di studio e conoscenza della vita e trasformazione della cattedrale nel corso dei secoli.

Curatori: Valentina Cappellini, Tommaso Maria Rossi, Gaia Elisabetta Unfer Verre dell’Archivio Storico Diocesano, Veronica Bagnai Losacco dell’Archivio di Stato e Monica Angeli direttrice della Biblioteca Statale.

CONVEGNI

Convegno internazionale

“All’ombra di San Martino: storia, arte, devozione”

25-27 Novembre, Auditorium di Santa Lucia

Organizzato in collaborazione con l’IMT, il convegno costituisce una tappa ulteriore nell’itinerario di studi che nel corso del tempo sono stati dedicati alla cattedrale. Specialisti delle diverse discipline, di provenienza internazionale, si confronteranno sui tre temi prescelti per il convegno, affrontando dalle diverse e complementari angolazioni la molteplicità di valori assommati nella cattedrale, come centro di religiosità, di identità civica e di creatività artistica.

La pubblicazione degli Atti del Convegno aggiungerà un contributo permanente alle conoscenze sulla cattedrale di San Martino.

Convegno “San Martino cantiere di restauro e conoscenza”

11 giugno – Auditorium della Fondazione Banca del Monte

Nel decennio appena concluso la cattedrale è stata oggetto di importanti restauri, finanziati dall’Ente Cattedrale e dalla Fondazione Ente Cassa, e coordinati dalla Soprintendenza di Lucca. Il convegno è la doverosa occasione, rivolta agli specialisti del settore come alla città, per dare conto di quanto realizzato e delle nuove conoscenze acquisite grazie ai restauri, specialmente impegnativi per il tempietto del Volto Santo e per il complesso organismo della facciata e del portico di San Martino.

A questi ultimi sarà dedicata, nella sede espositiva della Fondazione Banca del Monte, una mostra della esaustiva campagna fotografica resa possibile dall’intervento di restauro.

Le relazioni e documentazioni presentate al convegno saranno oggetto di una pubblicazione.

PUBBLICAZIONI

Sono uno strumento prezioso perché fanno il punto di nuove conoscenze dovute a ricerche storiche e aprono a nuove prospettive di godimento dei beni descritti. In questo modo intendono consegnare al futuro quanto narrano sia per favorire la conoscenza sempre più approfondita che per stimolare nuova attenzione e nuove ricerche.

Le opere di Matteo Civitali. Libro calendario da tavola 2020 dedicato alle opere del più importante artista del secolo XV-XVI che ha nella cattedrale il suo “museo” dato il numero delle opere presenti. Già edito

San Martino a Lucca. Storie di una cattedrale con saggi di Timothy Verdon, Paolo Bertoncini Sabatini, Luigi Bravi, Aurora Corio, Clario Di Fabio, Annamaria Giusti, Raffaele Savigni. Pubblicazione prevista dopo Pasqua.

Il Capitolo della Cattedrale di Lucca. Storia del collegio dei canonici di San Martino dalle origini al XX secolo. Lo studio documenta le attività con cui il Capitolo dei Canonici ha realizzato la custodia e l’attività della cattedrale nel corso dei secoli. (settembre 2020)

San Martino, cantiere di restauro e conoscenza. Atti del convegno dell’11 giugno (prevista per autunno 2020)

All’ombra di San Martino: storia, arte, devozione. Atti del convegno internazionale (pubblicazione prevista entro il 2021) a cura di Emanuele Pellegrini e Annamaria Giusti.

Catalogo della Mostra documentaria sulla cattedrale.

Catalogo della mostra Labirinti: mito, simbolo, gioco.

VISITE GUIDATE

ALLE CHIESE ANTICHE DELLA CITTA’ E TERRITORIO

Nel 950° anniversario della dedicazione della Cattedrale l’associazione Terzo Millennio – associazione nata nel 2000 per valorizzare i beni artistici nelle chiese – in collaborazione con l’Opera del Duomo, la Cooperativa Idea e la parrocchia del Centro Storico, propone un percorso storico-artistico che a partire dalla cattedrale conduce alla riscoperta del patrimonio ricco ed articolato, fatto di capolavori famosi, ma anche di luoghi e opere d’arte meno noti ed altrettanto preziosi delle antiche chiese presenti in città e sparse sul territorio della diocesi. Lungo le navate, nelle pietre scolpite, nelle tavole e nelle tele dipinte si intrecciano fatti e personaggi noti alle cronache, o ad una devozione popolare originale e vivace; su tratta di un itinerario alla scoperta di “una storia d’arte e architettura, ma anche di spiritualità e memoria”.

Le chiese antiche degli inizi del II millennio che al nostro occhio e per una interpretazione antistorica del Medioevo sembrano povere e prive di attrazione in realtà sono ben altro se una cronaca dell’XI secolo afferma di quel tempo che “….si sarebbe detto che il mondo stesso, scrollandosi di dosso le spoglie della vecchiaia, si fosse rivestito di un candido mantello di chiese”.

Informazioni e prenotazioni presso segreteria@museocattedralelucca.it o presso la biglietteria del Museo della Cattedrale di Lucca (Piazza Antelminelli) dalle ore 10 alle ore 18 o allo 0583.490530; Contributo di 3 euro a persona per visita.

Progetto a cura di Ilaria Rinaldi, Francesco Niccoli, Mariella Andreini.

► Prima iniziativa: sabato 8 febbraio: La leggenda di S. Paolino e le origini del cristianesimo lucchese, ore 15.30 presso la chiesa di San Paolino.

ATTIVITA’ DIDATTICHE

Si darà molta attenzione all’attività con i ragazzi e i giovani per favorire un incontro con la cattedrale e ciò che esprime sia a livello di arte, di storia che di fede.

L’associazione Terzo Millennio che cura il settore didattico del Museo della Cattedrale, propone alcuni itinerari specifici per studenti dalle scuole per l’infanzia alle secondarie superiori.

Inoltre è in corso un accordo – tramite la Provincia – con docenti degli Istituti artistici per una particolare visita guidata alla cattedrale.

Riconducibile alla riscoperta della cattedrale è l’attività didattica dell’Archivio Storico Diocesano, che nella giornata settimanale di apertura agli studenti delle scuole superiori farà un laboratorio sui documenti attinenti alla storia della cattedrale.

EVENTI MUSICALI

Cattedrale e musica, costituiscono un binomio sempre vivo e inscindibile che deriva dalla natura stessa della liturgia che qui si celebra. È così da sempre e molti documenti di immenso valore ne danno testimonianza, nonché la presenza di organi fin dal XIV° secolo.

Anche oggi la cattedrale, al di là del canto e della Cappella S. Cecilia che anima la liturgia, ospita, soprattutto dalla primavera all’autunno, diversi complessi provenienti da tutta Europa (e anche oltre) che offrono alla città mediante la cattedrale i loro concerti.

Festival organistico internazionale

Inoltre la cattedrale stessa offre anche quest’anno un festival organistico internazionale di 11 concerti, un modo di tener viva la cultura della musica per organo dato anche il valore dello strumento di cui dispone la cattedrale, uno dei più importanti e apprezzati della Toscana.

►Il primo appuntamento è il concerto d’organo a Pasqua (12 aprile),

Altre manifestazioni

Alcune sono già previste come un concerto omaggio di Lucca Classica (1 maggio), uno della Sagra Musicale (24 maggio) e uno degli studenti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Boccherini (6 ottobre). Già quattro gruppi corali dall’estero si sono offerte,

Altre manifestazioni si aggiungeranno senz’altro nel corso dell’anno.

RI-SCOPERTE

Iniziativa domenicale

Ogni domenica del mese di febbraio e marzo alle ore 11.30 (al termine della Messa) vengono presentati di volta in volta documenti che riguardano la vita della cattedrale dal secolo XII° fino al XIX°. Con l’iniziativa ci si propone di raggiungere un numero elevato di persone che magari non frequentano conferenze e musei.

Ogni documento sarà visibile, presentato da personale specializzato dell’Archivio Storico Diocesano; avrà la durata di 15/20 minuti e sarà accompagnato da una scheda descrittiva che sarà donata ai partecipanti insieme a un raccoglitore, in modo da formare una piccola raccolta documentaria.

► Prima iniziativa: domenica 2 febbraio ore 11.30, Il privilegio di Alessandro II.

ALTRE INIZIATIVE PROGRAMMATE

Il ritorno di Ilaria

Il monumento di Ilaria Del Carretto fu allontanato dal transetto sinistro di San Martino nel 1995, a causa dei rischi statici che di lì a poco determinarono l’avvio del cantiere di restauro architettonico. Lo smontaggio del sepolcro e la sua ricomposizione in sacrestia furono all’ epoca attuati dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Per quella che sembrò allora una provvisoria ricollocazione del sepolcro, il rimontaggio fu realizzato poggiando e agganciando le lastre marmoree costitutive dell’opera su un supporto interno metallico, e lasciandole separate, in modo da poter garantire un rapido e facile smontaggio, senza alcun rischio per i preziosi marmi.

A causa del protrarsi dei complessi lavori nel transetto, conclusi solo nel 2017, la permanenza del sepolcro in sacrestia è proseguita nel tempo, configurandosi come la più appropriata per un’opera di tanta importanza e notorietà. Infatti il sepolcro, pur continuando a essere parte della chiesa in cui trovò posto sino dall’origine, al tempo stesso gode in questa Cappella di Sant’Apollinare di un ambiente separato, in qualche modo assimilabile a uno spazio museale, che ne favorisce la fruizione da parte dei numerosi visitatori..

Il progetto che prende ora avvio mira appunto a ripristinare le caratteristiche architettoniche dell’ambiente, che risale al 1401, e a connotarlo come coerente luogo espositivo di dipinti quattrocenteschi, in sintonia con il monumento marmoreo di Ilaria, le cui lastre saranno ricongiunte, con un sistema ingegnoso che ne garantirà comunque l’agevole reversibilità. Una nuova illuminazione e adeguati apparati didattici contribuiranno alla valorizzazione dell’ambiente e dei tesori d’arte che esso riunisce.

Indagini diagnostiche sul Volto Santo

Il Volto Santo, da secoli oggetto di venerazione a Lucca e non solo, assomma in sé una straordinaria ricchezza di significati religiosi, storici e artistici che ne fanno l’opera per eccellenza rappresentativa della cattedrale e della città. La doverosa preoccupazione per la buona conservazione del Volto Santo ha già portato, nel giugno scorso, alla installazione nel tempietto di rilevatori climatici, che nel corso di un intero anno registreranno le variazioni di temperatura e umidità per valutare il microclima ambientale e, se necessario, adottare gli opportuni provvedimenti di condizionamento climatico.

Per una valutazione delle condizioni del legno costitutivo dell’opera, e della pellicola pittorica che la riveste e che mostra diffuse lacune, è stata affidata una campagna di indagini diagnostiche all’Istituto di Fisica Applicata di Firenze, che fa parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Nel corso del 2020 avremmo i risultati, che serviranno di base e indirizzo ad un eventuale intervento di restauro conservativo.

MEDAGLIA COMMEMORATIVA

È stata coniata una medaglia (100 pezzi numerati) in bronzo patinato realizzata nella Bottega di Nello su disegno e modello di Cesare Giovacchini.

INFORMAZIONI

Siti internet: www.museocattedralelucca.it; www.musicaincattedralelucca.com/

Pagine facebook: museocattedralelucca; Cattedrale di S. Martino Lucca

Il progetto si avvale della

Consulenza scientifica della dott.ssa Annamaria Giusti

Segreteria tecnico-scientifica del dott. Francesco Niccoli

Lucca 11 gennaio 2020

Schede a cura di d. Mauro Lucchesi

Rettore Cattedrale di Lucca