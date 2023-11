Lucca Magico Natale: sabato 25 novembre l’accensione di luci, installazioni e il via al ricco calendario di eventi e iniziative sul territorio

Gli assessori Granucci, Pisano e Santini:”Il connubio tra le tipicità delle feste e le bellezze del nostro territorio per una seconda edizione che renderà la città ancora più bella, dinamica e attrattiva”

Sono state presentate questa mattina (15 novembre) in conferenza stampa le principali novità che caratterizzeranno la seconda edizione di Lucca Magico Natale. Dopo il grande successo dello scorso anno, l’amministrazione comunale ha infatti deciso di implementare e sviluppare ulteriormente il calendario di eventi e iniziative che coinvolgerà i cittadini, le realtà commerciali ed i luoghi simbolo del territorio unendo gli elementi magici delle festività alle bellezze della città per creare un’atmosfera unica.

Sono intervenuti alla presentazione dell’evento i tre assessori che hanno curato e coordinato il palinsesto di LMN, Paola Granucci, Mia Pisano e Remo Santini con una sinergia che prosegue dinamica, rendendo orgogliosa tutta l’amministrazione:”La seconda edizione di Lucca Magico Natale mira nuovamente a creare l’atmosfera unica che nasce dal connubio delle tipicità natalizie e le bellezze del nostro territorio – hanno dichiarato i tre assessori – Abbiamo previsto un calendario di iniziative ricco di cultura e bellezza, in cui le tradizioni e le peculiarità lucchesi saranno esaltate e celebrate. Un evento che renderà la città ancora più attrattiva, sia per i cittadini che per i visitatori, intercettando tutte le esigenze, le volontà ed i gusti di ognuno. Sono moltissime le realtà coinvolte nel programma che andremo a presentare e questo aumenta il lavoro di un lungo lavoro che auspichiamo possa rendere orgogliosi e fieri noi e tutti i cittadini”.

La data di accensione delle numerosi luci e installazioni è prevista per sabato 25 novembre alle ore 17.30. Il ricco programma della giornata, che segnerà l’inizio di LMN, sarà illustrato nei dettagli nei prossimi giorni e coinvolgerà tutti i cittadini.

I MERCATINI

Numerose le novità anticipate, come il primo mercato di Natale in Piazza San Francesco, che aprirà i battenti l’8 dicembre. Sotto il loggiato di Palazzo Pretorio troverà invece spazio un grande mercatino di presepi artigianali e decorazioni natalizie, oltre a una suggestiva mostra delle natività. In Piazza Napoleone sarà invece di scena la tradizionale fiera d’Inverno, dall’8 dicembre al 6 gennaio. Anche nelle periferie grandi novità: a Sant’Angelo un caratteristico mercatino natalizio il 3 e l’8 dicembre, in programma anche a Ponte a Moriano il 26 novembre a partire dalle ore 10.

LE INSTALLAZIONI

Anche per quest’anno sono previste importanti installazioni, che si rinnovano nello stile, nelle creatività e nelle idee e troveranno dimora nei luoghi iconici del centro storico di Lucca e dei borghi, a cura di artisti contemporanei internazionali.

Il celebre architetto Michel Boucquillon proporrà infatti un grande albero di Natale in piazza San Michele ed una proiezione suggestiva sulla stessa chiesa, con due installazioni natalizie innovative e sorprendenti realizzate per l’occasione. L’artista multimediale Francesco Zavattari firmerà invece con il suo inconfondibile stile l’allestimento nelle sortite di San Frediano e San Martino, oltre all’albero di Natale nella stessa piazza del Duomo. Emiliana Martinelli, lucchese doc e designer internazionale, sarà invece protagonista in Piazza San Giovanni, con il suo Bosco di Natale luminoso e magico, che si evolve ulteriormente rispetto al già grande spettacolo offerto lo scorso anno.

E a proposito di alberi di Natale, il più grande e luminoso sarà posizionato in Piazza Napoleone: 14 metri in altezza di luci e colori nel segno della tradizione più profonda. Un altro importante albero di Natale, realizzato dall’ufficio verde pubblico del Comune di Lucca, sarà invece posizionato sulla salita Caffè delle Mura ed inaugurato nel primo weekend di dicembre.

Quest’anno, oltre alle illuminazioni dei principali viali e quartieri del centro, tra cui Via dei Fossi, saranno illuminate anche quattro zone della periferia: Ponte a Moriano, Santa Maria a Colle, San Vito, Santa Maria del Giudice. Tutte le luci anche sono a cura di Verdina Luminarie, come nella passata edizione.

EVENTI E CULTURA

Lucca Magico Natale sarà anche quest’anno contraddistinto da un nutrito numero di eventi e iniziative, che porteranno l’atmosfera di festa ai cittadini e visitatori di ogni età.

Giochi e intrattenimento per grandi e piccoli nel Villaggio di Babbo Natale a Villa Bottini e all’Orto Botanico, dove con i laboratori natalizi i bambini e le famiglie troveranno idee regalo, creatività e spunti per caratteristiche decorazioni natalizie. Per chi avrà un po’ di tempo da dedicare alla cultura e alla scoperta di tesori nascosti, ci sarà inoltre il calendario Storie e Tesori delle feste, con le visite guidate alle chiese di Lucca nella calda e magica atmosfera delle feste di fine anno.

Molteplici infine le attività culturali e artistiche che coinvolgeranno diverse realtà del territorio, tra enti partner, professionisti, associazioni e aziende.

IL CONTEST

Sarà lanciato inoltre un contest fotografico, in cui le più belle foto natalizie relative a Lucca con l’hashtag #LMN saranno premiate dall’amministrazione comunale e pubblicate sui canali ufficiali del Comune di Lucca.

GLI SPONSOR

Importante anche per questa edizione il contributo degli sponsor: aziende del territorio che credono nell’importanza delle tradizioni, dei valori delle imminenti festività e supportano l’amministrazione comunale con lo scopo di valorizzare e promuovere le bellezze del territorio e le tipicità. Sarà inoltre attivato in questi il bando di Lucca Riscossioni e Servizi per partecipare come sponsor o partner a LMN e contribuire ad arricchire ulteriormente il palinsesto. Sui canali ufficiali del Comune di Lucca verranno comunicati link e modalità di adesione.