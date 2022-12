Lucca Magico Natale, al via mercatini e nuove installazioni di alberi: tutte le novità del fine settimana

L’atmosfera del Natale avvolge sempre più la città di Lucca che in questo fine settimana sarà protagonista di attesissimi appuntamenti per gli amanti delle tradizioni. Venerdì 2 dicembre alle ore 12 aprirà ufficialmente il Mercatino di Natale in Piazza San Frediano, un vero e proprio villaggio addobbato che proporrà idee regalo e prodotti artigianali per ogni gusto. Casette di legno e prodotti tipici delle feste per un progetto sperimentale, che nell’intenzione dell’amministrazione comunale sarà destinato a crescere anno dopo anno. Il risultato di una collaborazione di quattro associazioni di categoria, per la prima volta unite nella realizzazione di un evento sinergico: Confcommercio, Cna, Confartigianato e Confindustria. Sempre domani (venerdì 2 dicembre) si accenderà alle 17.30 e sarà svelata ai cittadini “#Re-CycleXmas Tree”, una suggestiva installazione sul tema del riuso, collocata in Piazza Scalpellini.

Sabato 3 dicembre, in Piazza San Martino, sarà la volta di “Bark for Christmas”, un albero di Natale monumentale di 5,50 metri, progettato dai celebri architetti Michel Boucquillon e Donia Maaoui, che riproduce il famoso abete della Alessi. L’accensione è prevista per le ore 17.30 e sarà seguita dalla presentazione di “Natale nel bosco”, l’avanguardista installazione a firma di Emiliana Martinelli che si lega al concetto di metaverso e che sarà il fulcro di una vera e propria trasposizione della natura in Piazza San Giovanni.

Il ricco fine settimana di LMN si chiuderà domenica 4 dicembre alle ore 17, quando sarà presentata alla cittadinanza l’opera dell’art designer Francesco Zavattari: “Baluardo di Neve e di Stelle” (nei sotterranei del Baluardo San Martino con ingresso da Via Buiamonti).

Proseguono quindi le tappe di LMN in avvicinamento alle festività, con un’atmosfera unica che pervade la città nel segno della sinergia e del dinamismo. Un evento che, con il coordinamento dell’amministrazione comunale, ha trovato risposta nel supporto di numerose aziende del territorio e nel favore dei cittadini, avvalorato dal successo dell’hashtag #LMN22, con le sempre più numerose foto pubblicate e condivise su tutti i canali social delle illuminazioni e delle installazioni natalizie.