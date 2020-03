Lucca, lotta al Coronavirus: numero telefonico dedicato ai familiari dei pazienti ricoverati.

Attivato anche il servizio di supporto psicologico al personale sanitario

Lucca, 30 marzo 2020- All’ospedale San Luca di Lucca è attivo il servizio telefonico rivolto ai familiari dei pazienti ricoverati per Covid-19, utile a fornire loro informazioni sulle condizioni di salute della persona ospedalizzata e come supporto psicologico. Il servizio è svolto dalle psicologhe dell’ospedale e vi si accede chiamando il numero 0583 449687, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Durante il resto della giornata e nei giorni di sabato e di domenica le psicologhe rimangono in continuo contatto con lo staff medico del reparto e se ci sono aggiornamenti i familiari vengono immediatamente chiamati. L’invito ai familiari è alla massima responsabilità, limitando le chiamate a quelle necessarie, per consentire a tutti di fruire del servizio e soprattutto di non accedere all’ospedale e di rimanere a casa.

L’Azienda USL Toscana nord ovest ha anche attivato il servizio di assistenza psicologica telefonica diretto a tutto il personale sanitario impegnato in prima fila nell’emergenza Coronavirus. Medici, infermieri, tecnici e tante altre figure professionali della sanità in queste settimane stanno infatti portando avanti in prima persona la lotta al Covid-19, sperimentando di continuo situazioni critiche e stressanti. Anche se si tratta di personale preparato e professionalmente all’altezza, l’esperienza che stanno vivendo non ha precedenti. Per questo può essere di fondamentale importanza avere un supporto psicologico.

A rispondere saranno gli psicologi dell’Azienda. Particolare l’impegno per l’iniziativa legata ai dipendenti da parte dell’Unità benessere organizzativo aziendale.(dp)