Lucca, l’arte urbana dentro e fuori da chiese e palazzi storici

Domenica 15 ottobre l’ultima passeggiata tra installazioni e opere site specific

Appuntamento alle 17 alla Chiesa dei Servi con il curatore del progetto artistico diffuso Gian Guido Grassi,

per un tour guidato nella città ridisegnata da Moneyless, Tellas, StenLex, in occasione di “Labirinto”, progetto artistico diffuso nel tempo e nello spazio in corso da maggio in varie location

Lucca, 13 ottobre 2023 – Ultima chance per immergersi nella Lucca ridisegnata da Moneyless, Tellas e StenLex, ovvero alcuni degli artisti urbani più quotati in Italia: domenica 15 ottobre il curatore Gian Guido Grassi guiderà i visitatori tra le installazioni site specific indoor e le opere realizzate in esterno tra chiese, palazzi storici e Mura nell’ambito di “Labirinto”, progetto artistico diffuso nel tempo e nello spazio, in corso da maggio in diverse location. Labirinto è promosso da Fondazione Banca del Monte di Lucca e Fondazione Lucca Sviluppo, in collaborazione con Start – Open your eyes, il contributo del Consiglio della Regione Toscana e del Comune di Lucca, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e dalla Cooperazione Internazionale.

L’appuntamento è alle ore 17 alla Chiesa dei Servi (piazza dei Servi, 7), teatro d’eccezione per le installazioni realizzate per l’occasione da Moneyless, StenLex e Tellas, in dialogo con l’architettura trecentesca della chiesa. Visitabile fino al 15 ottobre dal giovedì alla domenica dalle 15.30 alle 19.30 con ingresso libero, la mostra costituisce il risultato finale di Labirinto: il progetto, infatti, si è aperto la scorsa primavera, con un periodo di permanenza a Lucca da parte degli artisti coinvolti, per permettere loro di entrare in connessione con la città e immaginarla con i propri occhi. All’inizio di maggio è stata inaugurata la prima mostra, a Palazzo delle Esposizioni: una raccolta di opere inedite e storiche fruibili per un mese. In estate è iniziata invece l’operazione outdoor, che ha portato StenLex a rivisitare lo stesso Palazzo delle Esposizioni con un simbolico nuovo rosone, Moneyless a ripensare uno dei baluardi delle Mura e Tellas a far risorgere con una metaforica vegetazione l’ex Manifattura Tabacchi di Lucca.

Il percorso outdoor tra queste tre installazioni site specific sarà oggetto della seconda parte delle visite guidate: a partire dalla Chiesa dei Servi sarà possibile seguire l’itinerario artistico che collega piazza San Martino, sede del Palazzo delle Esposizioni, con il Baluardo San Donato, le cui arcate ospitano un trittico di Moneyless, e via della Cittadella, sede dell’antica Manifattura Tabacchi. La durata complessiva del tour è di circa 1h e 30’.

L’itinerario dedicato al contemporaneo abbraccia simbolicamente altri due luoghi: il playground del campo da basket di San Filippo, trasformato in opera d’arte a cielo aperto da Moneyless e inaugurato lo scorso 11 settembre, e la centralissima via della Quarquonia, oggetto di un intervento dell’artista Alleg, che qui raffigurerà una sorta di storia a fumetti di antica memoria, per rappresentare il legame tra Lucca e la natura. Queste opere sono state rese possibili grazie al contributo del Consiglio della Regione Toscana e inserite in un piano di rigenerazione urbana tramite l’arte.