Lucca La passeggiata dei single della Toscana

VI FOSSERO PROBLEMI DI MALTEMPO QUINDI IMPOSSIBILITA’ DI FARE LA PASSEGGIATA LO COMUNICHEREMO ALMENO 3 ORE PRIMA IN QUESTO PUNTO DELLA PAGINA

iscrivi subito alla nostra lista inviti alle serate per single

whatsapp 349 6 128 128 scrivi nome e la parola “single”

…la passeggiata per tutti i single della toscana…

Cari amici single domenica 15 marzo 2020 organizziamo una rilassante passeggiata all’aperto sulle mura di Lucca.

Camminando insieme per conoscersi si può sempre rimanendo rispettosi della distanza, chiaramente si consiglia chi avesse anche piccoli problemi influenzali di non essere presente.

👫Ritrovo davanti al Ristorante Caffè delle Mura a Lucca, piazzale Vittorio Emanuele II n 2

domenica 15 marzo h 16 (si richiede massima puntualità)

Luis sarà presente per accogliervi riconoscibile perchè indosserà un distintivo, man mano che arriverete andremo a formare un grande cerchio, ci riconoscerete proprio per questo mentre state arrivando alla piazza.

🏃Attenzione alle 16:20 / 16:30 partiremo per la nostra passeggiata guardando la statua al centro imboccheremo la parte destra delle mura

Tempo stimato passeggiata rilassante 1h

Consigli: portarsi una piccola merenda, bottigliette di acqua, scarpe comode e abbigliamento sportivo

La passeggiata sarà organizzata al solo raggiungimento di almeno 30 partecipanti

Termineremo la nostra passeggiata tornando al punto di partenza, dove ci fermeremo sulle molte panchine della piazza per parlare ancora tra di noi il tempo che vorrete.

Anche se l’evento è gratuito, occorre prenotarsi

whatsapp 349 6 128 128 sms 366 536 22 33

scrivere i nomi dei partecipanti

oppure prenotare on line qui in alto sull’ evento cliccando sul bottone PRENOTA UN POSTO

Vi aspettiamo per trascorre un pomeriggio rilassante e divertente!