Welcome to Lucca, una città per tuttiArriva la guida ai servizi di pronto accessoper le persone vulnerabili e fragili

Centri di ascolto e consultori, servizio mensa, lavanderia e doccia, asili notturni. Ma anche associazioni advocacy e tutela legale, distribuzione alimentare, di vestiti e di mobili, servizi sanitari e centri antiviolenza. Ecco “WElcome”, la guida ai servizi di pronto accesso a favore della popolazione in condizione di marginalità estrema, realizzata come obiettivo conclusivo del progetto Porte Aperte, realizzato grazie al finanziamento della Regione Toscana, di cui il Comune di Lucca è capofila, con il supporto di Caritas diocesana di Lucca, che ha coinvolto le amministrazioni comunali della provincia di Lucca, la Azienda USL Toscana Nord-Ovest, la Fondazione Casa e numerose associazioni ed enti del terzo settore appartenenti al tavolo della marginalità del Comune di Lucca.

Un progetto unico, innovativo e dalla parte degli “ultimi”, che trovano nella guida WElcome un supporto esaustivo e chiaro: un progetto che non trova simili negli altri comuni toscani e d’Italia e che vuole diventare un modello da replicare sull’intero territorio regionale e nazionale.

“In questo ultimo anno e mezzo – spiega l’assessora al sociale Valeria Giglioli – , abbiamo dovuto cambiare molto del nostro modo di lavorare e anche i nostri servizi hanno subito delle trasformazioni, dovendosi adeguare alla gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Abbiamo dato risposte straordinarie a problemi straordinari, siamo stati capaci di riadattare spazi per l’emergenza, attivare nuovi servizi per i più bisognosi, rafforzare ancora di più la rete della marginalità, formata da donne e uomini impegnati ogni giorno in prima linea per supportare, assistere, guidare i cittadini più fragili e marginali, potenziando i nostri servizi affinché potessero offrire risposte più adeguate alla crescente vulnerabilità. È stato un grande lavoro, quello realizzato in collaborazione con la Caritas diocesana di Lucca che ha creato il database per costruire i vari capitoli della guida. Welcome vuole essere un punto di partenza per la creazione di uno strumento di lavoro, ma soprattutto vuole essere un punto di riferimento per chi si trova in difficoltà”.

“Mettere a disposizione in modo semplice una guida come questa – aggiunge Donatella Turri, direttrice Caritas Diocesana di Lucca – è un passo importante che ci fa uscire allo scoperto ancora di più, per andare incontro a chi è in difficoltà, a chi ha bisogno di sentirsi dire ‘ce la possiamo fare’. Ma è un passo importante – sottolinea Turri – per altri due motivi: perché segna la sintonia nell’affrontare le richieste di aiuto che con il Comune di Lucca e tutti gli altri enti locali e le tante realtà del territorio provinciale abbiamo da anni; e perché offre agli operatori, ma anche a ogni singolo cittadino, l’opportunità di sapere dove e come è possibile poter dare una mano, un piccolo aiuto, anche solo come indirizzare: per essere tutti segno di una comunità attenta e accogliente”.

La guida, infatti, è un vero e proprio strumento di lavoro, sempre aggiornato, pensato per gli operatori e i volontari impegnati nell’accompagnamento di persone in situazioni di vulnerabilità. In un unico volume sono contenuti tutti i servizi che prevedono un accesso diretto e possono rispondere ai bisogni essenziali di ospitalità, cura, accoglienza e ascolto.

E non solo: WElcome, infatti, sarà realizzata in tre diversi formati. Il cartaceo da distribuire soprattutto a tutti gli operatori di tutti i servizi presenti sul territorio, un cartina (mappa) realizzata con materiale impermeabile con i riferimenti dei servizi essenziali da distribuire alle persone senza dimora delle città e una WebApp scaricabile su pc o smartphone. La versione app permetterà di aggiornare sempre le informazioni così da essere sempre attuale in base ai cambiamenti dei servizi stessi.

La guida Welcome sarà presentata sabato 20 marzo, dalle 10 alle 13, in diretta sul canale YouTube della Caritas diocesana di Lucca. All’incontro parteciperanno Valeria Giglioli, assessora alle politiche sociali e alla casa del Comune di Lucca, Patricia Tolaini, assessora al welfare del Comune di Castelnuovo di Garfagnana e Federica Maineri, assessora al welfare del Comune di Viareggio. La guida sarà presentata da Maurizia Guerrini (Caritas Diocesi di Lucca), mentre Federica Nanì, responsabile dell’ufficio housing sociale del Comune di Lucca coordinerà gli interventi dei partner del progetto Porte Aperte. Chiuderà l’incontro Serena Spinelli, assessora alle politiche sociali della Regione Toscana.