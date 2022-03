Lucca, la Croce Verde manda un’ambulanza in Ucraina

LUCCA – Parte in queste ore alla volta di Trieste l’ambulanza attrezzata per le emergenze messa a disposizione dalla Croce Verde di Lucca per il soccorso dei feriti nella guerra in Ucraina. L’iniziativa è stata annunciata alla sede presso la ex Coop.

Il mezzo è già stato privato di tutti i segni di riconoscimento riconducibili alla sua provenienza e prima dell’invio in Ucraina sarà tolta anche la targa, come richiesto dal ministero degli esteri per questioni di sicurezza. La Croce Verde, oltre al mezzo, non potrà inviare proprio personale in Ucraina in quanto non autorizzato ad operare sul teatro di guerra. Intanto alla nuova sede della Croce Verde prosegue la raccolta di fondi da inviare alla popolazione ucraina, stremata dalla guerra.