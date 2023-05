Lucca: la Ciclovia Puccini candidata all’Oscar italiano del Cicloturismo

L’assessore Santini:”Orgogliosi di una candidatura che promuove e attesta la bellezza di un percorso simbolo del nostro territorio”

Verrà assegnato il 3 giugno, nell’ambito della Giornata Mondiale della Bicicletta, l’Oscar Italiano del Cicloturismo 2023, il premio che va ogni anno alle ciclovie delle Regioni che promuovono la vacanza in bicicletta e il turismo lento. Tra le candidature c’è anche quella della Ciclovia Puccini, percorso che si snoda principalmente nel territorio comunale di Lucca, sempre più apprezzato da turisti e cittadini e tappa ormai immancabile di ogni itinerario.

La candidatura della Ciclovia Puccini, in accordo con la Regione, è stata avanzata da Toscana Promozione insieme alla Ciclovia dei Castelli della Lunigiana. “Siamo orgogliosi di questa candidatura – dichiara l’assessore al turismo Remo Santini – che promuove e attesta la bellezza di un percorso simbolo del nostro territorio. Attendiamo quindi con ansia la data del 3 giugno, ringraziando ovviamente Regione e Toscana Promozione per questa importante e meritata vetrina”.

La Ciclovia Puccini vede la luce del proprio percorso a Ponte a Moriano e costeggia il fiume Serchio per circa 40 chilometri. A Ponte san Quirico, la ciclabile si innesta sul percorso del Parco Fluviale del Serchio, fino a Ponte san Pietro in località Nave. Da lì percorrendo la pista sulla riva sinistra del Serchio, si raggiunge Ripafratta, all’ombra delle rovine della rocca di san Paolino. Il percorso prosegue, sull’altro lato del ponte in direzione Filettole, sulla via di Radicata e, passando davanti alla ex cava su via dei Salcetti sulla strada bianca della Costanza, si percorre il tratto che arriva al ponte sul Fossa Nuova per poi raggiungere il Lago di Massaciuccoli, esattamente all’altezza della piazza del porticciolo.

Un percorso divenuto ormai riferimento per cicloturisti e appassionati, che l’amministrazione comunale in concerto con le altre realtà competenti intende ulteriormente promuovere e valorizzare.

Le candidature all’Oscar Italiano del Cicloturismo, giunto alla sua ottava edizione, hanno infatti lo scopo di spronare le amministrazioni locali ad investire sui propri percorsi, incrementando così le vacanze a due ruote e creando nuovi flussi di turismo alto spendenti durante tutto l’anno.

L’evento di premiazione si terrà a Cesena, in Emilia Romagna, vincitrice dell’Oscar lo scorso anno con il Grand Tour della Valle del Savio.

