Lucca Jazz Donna: si biennalizza e si rafforza il rapporto di collaborazione fra il Comune e il Circolo Lucca Jazz aps

Si biennalizza e rafforza il rapporto di collaborazione fra l’amministrazione comunale e il Circolo Lucca Jazz aps per la realizzazione di Lucca Jazz Donna.

La manifestazione, giunta alla sua diciannovesima edizione, rappresenta ormai da molti anni un appuntamento fisso nel panorama degli eventi musicali della città, capace di arricchirne significativamente l’offerta culturale in modo originale e sempre nuovo, valorizzando in particolare il ruolo e la sensibilità che esprimono le interpreti femminili nell’ambito delle diverse declinazioni stilistiche e contaminazioni della musica jazz, anche attraverso il coinvolgimento di artiste conosciute dal grande pubblico.

il Comune di Lucca, che ha sostenuto Lucca Jazz Donna fin dai primi anni della sua realizzazione, ha deciso quest’anno di rendere più sistematico questo rapporto di collaborazione per la migliore riuscita dell’evento e per sviluppare in modo ancora più coordinato quella sinergia, che già esiste con l’associazione, anche su altri appuntamenti che fanno parte dell’offerta cittadina, come ad esempio Lucca Magico Natale: l’obbiettivo è la realizzazione, da parte del Circolo Lucca Jazz aps, di esecuzioni strumentali e animazioni musicali dal vivo nel corso di eventi, iniziative culturali e di promozione del territorio in programma per il 2023 e il 2024.