Lucca “Insieme per la pace”, parte da San Frediano la 17esima marcia

LUCCA – L’iniziativa in occasione della 56esima Giornata Mondiale della Pace è stata promossa dalla Consulta diocesana aggregazioni laicali e dalla Comunità di Sant’Egidio.

Lucca “Insieme per la pace”. Ha preso il via dal sagrato della Basilica di San Frediano la 17esima Marcia della Pace organizzata e promossa dalla Chiesa nella città di Lucca, dalla consulta diocesana aggregazioni laicali e dalla Comunità di Sant’Egidio. L’iniziativa, che si tiene ogni anno il primo gennaio, in occasione della Giornata Mondiale della Pace, ha coinvolto le comunità cristiane del territorio, le istituzioni e i cittadini in un momento di riflessione per le vie del centro storico.

All’arrivo in piazza San Martino i fedeli hanno preso parte alla S Messa per la Pace in Cattedrale, durante la quale è stato letto il messaggio di Papa Francesco per questa 56esima giornata mondiale della Pace.