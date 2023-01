Lucca in Maschera si avvicina: ecco l’ordine della sfilata di domenica 5 febbraio con oltre 500 figuranti e tutte le novità sugli eventi paralleli

Presentato anche il piano parcheggi per gestire il grande afflusso previsto per gli eventi di punta

Fervono i preparativi per gli eventi di LIM (Lucca in Maschera), che a partire da venerdì 3 febbraio porteranno il sorriso e la spensieratezza del Carnevale a Lucca. Questa mattina (lunedì 30 gennaio) sono stati svelati in conferenza stampa, alla presenza degli assessori comunali di Lucca Paola Granucci, Mia Pisano e Remo Santini, e dell’assessore al turismo del Comune di Viareggio, Alessandro Meciani, ulteriori dettagli sul main event della manifestazione, ovvero la sfilata del Carnevale di Viareggio sulle Mura di Lucca, in programma per domenica 5 febbraio a partire dalle 14.30.

LA SFILATA

L’ordine della sfilata prevede l’apertura di Ondina e Burlamacco sulla classica carrozza trainata dai cavalli, seguiti da numerose figuranti delle coreografie, mascherate isolate, mascherate di gruppo e bande: mascherata isolata (n.1 mascherone) “Solo chi sogna può volare” di Lorenzo Paoli; mascherata isolata (n.1 mascherone) “Il padrone della paura” di Michelangelo Francesconi; mascherata (n.3 mascheroni) “Da vicino nessuno è normale” e “Qui è ora” di Matteo Raciti; coreografia “Evoluzione della specie” a cura di Umberto, Stefano, Michele Cinquini e Silvia Cirri; coreografia “Meraviglioso” a cura di Luciano Tomei; la musica della Filarmonica Versilia (Banda ufficiale del Carnevale di Viareggio); coreografia “Una storia fantastica” di Jacopo Allegrucci; coreografia “Una macumba per dire basta!” di Luigi Bonetti; mascherata di gruppo con carrello musicale di Silvano Bianchi; mascherata di gruppo (n.6 mascheroni) “Chi vuol esser lieto sia” di Silvano Bianchi; coreografia “Pianeta Terra 2.0” di Fabrizio e Valentina Galli; coreografia “Pace armata” di Alessandro Avanzini; mascherata di gruppo (n.6 mascheroni) “Vacche Magre” di Stefano di Giusto; coreografia “Ridi pagliaccio” di Lebigre e Roger; coreografia “Carneval Divino” di Luca Bertozzi; la musica del corpo musicale “Giacomo Puccini” di Nozzano, banda ufficiale del Comune di Lucca; coreografia “Musk attacks” di Priscilla Borri; coreografia “Il lato oscuro” di Marzia Etna e Matteo Lamanuzzi; mascherata di gruppo (n.6 mascheroni) “In Carrozza si riparte” di Giampiero Ghiselli e Maria Chiara Franceschini; la musica della Banda Campagnola di Marlia; coreografia “Occhio al malocchio” di Carlo e Lorenzo Lombardi; coreografia “L’amore vince su tutto” di Massimo e Alessandro Breschi; chiusura con le musiche della Burla Car, la macchina ufficiale del Carnevale di Viareggio.

Un totale di 12 coreografie, oltre 500 figuranti, 24 mascheroni e 3 bande musicale per un evento storico che vedrà per la prima volta il Carnevale di Viareggio sfilare in un’altra città, nel suggestivo scenario delle Mura urbane di Lucca. Lungo il percorso della sfilata, saranno presenti due grandi schermi dove per tutti sarà possibile seguire le immagini dei Carri del Carnevale di Viareggio a cui sono abbinate le coreografie della sfilata: uno presso il Caffè delle Mura, con conduzione di Daniele Maffei e uno in piazza San Michele, dove presenterà Andrea Mazzi.

GLI EVENTI PARALLELI

Ma gli eventi di LIM non finiscono qui: per quanto riguarda i più piccoli, due saranno gli appuntamenti dedicati in modo particolare a loro ai quali non mancare. Sabato 4 febbraio ci sarà il Carneval San Michele, dalle 14.30 in piazza San Michele, con Mangiafuoco e giocoleria con coriandoli e stelle filanti per tutti, a cura di Circotà e laboratorio Brunier. L’ingresso è libero e gratuito e Fipe Pasticceri distribuirà dolci tipici a offerta libera, il cui ricavato andrà in beneficienza. Sempre per i bambini, domenica 19 febbraio si svolgerà il Carneval San Francesco, a partire dalle 14.30 in piazza San Francesco, anche qui con ingresso libero e giochi per tutti a cura de I Chicchi d’Uva e dell’associazione Laboratorio Brunier.

Dedicato invece agli adulti, per la prima volta a Lucca, sabato 18 febbraio si terrà il Gran Galà di Carnevale in costume d’epoca. Inizialmente fissato a villa Bottini, è stato poi spostato alla Cavallerizza di piazzale Verdi per motivi logistici legati al maggior spazio a disposizione. L’appuntamento è per le ore 21. Rigorosamente vestiti con abito d’epoca, gli ospiti saranno accolti con musica da gran galà e balli a tema a cura del Laboratorio Brunier. Dalle 22 spazio al Dj set di Fabio Mago DJ. Il costo del biglietto è di 30 euro e dà diritto ad un drink. I biglietti sono acquistabili in prevendita presso la biglietteria del Teatro del Giglio, oppure online. Sunflower Lucca curerà i cockail. Parte del ricavato proveniente dalla bigliettazione della serata sarà devoluto in beneficienza.

Grande attesa inoltre per il concerto gratuito di Cristina D’Avena, in programma venerdì 3 febbraio a partire dalle ore 20.30 in Piazza Anfiteatro. L’evento, a cura di Lucca Crea, vedrà lo show della regine delle sigle tv accompagnato dalle esibizioni dei GemBoy e dal dj set di Veronica Niccolai, direttamente da Radio Bruno. A presentare la serata Mariagrazia Cucchi, di Supersix Tv.

Anche le attività del centro storico saranno protagoniste di LIM come già preannunciato, con tante iniziative coordinate da Confcommercio: la sera del 4 febbraio in tutto il centro storico è prevista invece l’Allegra Baccanata, con le attività e i locali della città, uniti e coordinati da Confcommercio, che animeranno la serata con maschere e intrattenimenti sorprendenti. Dal 3 al 5 febbraio saranno inoltre attive due iniziative lanciate da Confcommercio: ‘Sconti in Maschera’, con super offerte nei migliori negozi del centro storico, e ‘Piatti di Carnevale’, con la possibilità di degustare, nei ristoranti Fipe aderenti, piatti dedicati al C arnevale sia a pranzo che a cena. Saranno inoltre disponibili pacchetti turistici dedicati, a cura della DMC Piana di Lucca per quanti vorranno vivere l’atmosfera del Carnevale in città.

IL PIANO PARCHEGGI

Per consentire il grande afflusso previsto senza intoppi, è stato definito un piano parcheggi che permetterà ai visitatori e partecipanti di lasciare la propria macchina a poche centinaia di metri dagli eventi di LIM, in totale sicurezza e comodità. Sono stati infatti individuati numerosi spazi nella primissima periferia cittadina (come da mappa allegata) che saranno a disposizione per i grandi eventi di Lucca in Maschera. Aree di sosta gratuita: cimitero, Palasport, Tagliate, Baroni, Tagliate San Marco, Campo di Marte, Stadio, Macelli, Pulia. Aree di sosta a pagamento: Palatucci, Carducci, Stazione.

GLI SPONSOR

Anche questo evento ha visto la partecipazione di numerose aziende del territorio, che hanno supportato l’organizzazione dell’amministrazione comunale nel nome di una Lucca sempre più viva, bella e dinamica. Tra questi, l’amministrazione menziona e ringrazia: Camera di Commercio, Di Simo Trasporti, Ippolito Costruzioni, Del Monte ristorazione, Croce Verde e la palestra Gimnasia Fitness Club.

