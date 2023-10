Lucca in cattiva luce per la scelta di non intitolare una via a Pertini

Lucca, 19 ottobre 2023 – Il consiglio comunale di Lucca ha deciso di non intitolare una via a Sandro Pertini, uno dei presidenti più amati d’Italia. La decisione ha suscitato un’ondata di indignazione sulla stampa e sui social media mettendo la città in cattiva luce a livello nazionale.

“Una decisione vergognosa e inaccettabile”, ha dichiarato Eros Tetti, portavoce regionale di Europa Verde. “Lucca è una città moderata che ha fatto, da sempre, garbo ed eleganza una sua bandiera. Oggi, invece, cade nella trappola di chi si è definito “fascista del terzo millennio” e di fatto lo sta dimostrando nei fatti. Con questa decisione, il sindaco Pardini e le forze più moderate si sono dimostrati ostaggio di una mentalità reazionaria che sta solo dividendo e facendo male a tutta la città”.

“Lucca ha bisogno di rinascere e prepararsi per le dure sfide presenti e future. È intollerabile che si metta Lucca alla gogna con queste scelte così grette, un contentino ai fan della destra estrema che sostiene Pardini. Sarebbe interessante chiedere agli elettori moderati della coalizione di Pardini, sicuramente la maggioranza, cosa ne pensano di questa offesa alla memoria del Presidente più amato dagli italiani”, hanno aggiunto Luca Fidia Pardini e Marta Glenda Lugano, co-portavoce provinciali di Europa Verde.

Europa Verde ha annunciato che sta lavorando per portare la questione in Parlamento con Angelo Bonelli, deputato e portavoce nazionale.