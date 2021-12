Lucca: il cordoglio dell’Azienda USL Toscana nord ovest per la scomparsa   di Maria Teresa Caravatta, caposala storica del “Campo di Marte”

Lucca, 30 novembre 2021 – L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Maria Teresa Caravatta, caposala storica del vecchio ospedale “Campo di Marte” di Lucca.

Da alcuni anni in pensione, era sempre ricordata con stima e affetto da colleghi e cittadini per la sua lunga attività, in particolare negli anni 80, nella “seconda medicina”, di cui rappresentava la memoria storica.

Maria Teresa, professionale e determinata, era infatti un punto di riferimento fondamentale di quel reparto e la sua scomparsa riempie di tristezza tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata.

Alla famiglia giungano le condoglianze da parte della direzione aziendale, del presidio ospedaliero e di tutti gli ex colleghi.

In allegato una foto di Maria Teresa Caravatta