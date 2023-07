Lucca. Il 9 Settembre ultimo appuntamento con i fossi dell’arte dalle ore 15.30 alle ore 20.30 in via del Fosso centro storico,e Piazza San Francesco esposizioni artistiche quinta edizione per promuovere una parte della città poco conosciuta come via del Fosso. Promotore Fabrizio Barsotti pittore lucchese ha da sempre il suo studio in via del Fosso n153, si ringrazia il Comune di Lucca inserito nel calendario degli eventi Vivi Lucca 2023, e il Collettivo Vivi i fossi con Elisabetta Tuccimei, Giuditta Pieroni e Alessandro Sorbera per partecipare gli artisti interessati possono contattare Fabrizio Barsotti 3937498290.