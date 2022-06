Lucca, i Nas di Livorno – posto sotto sequesto 20 tonnellate di alimenti etnici privi di tracciabilità

Lucca, i Nas di Livorno – posto sotto sequesto 20 tonnellate di alimenti etnici privi di tracciabilità

per mancanza in etichetta delle indicazioni obbligatorie ed in lingua italiana – rinvenuti presso una rivendita all’ingrosso ubicata nella provincia della città toscana legalmente rappresentata da un cittadino di origine cinese.

Immediatamente è stata disposta la chiusura dell’intero locale nella provincia di Lucca, del valore commerciale di 2 milioni di euro.

Nel corso del controllo svolto sono state riscontrate precarie condizioni igienico sanitarie e strutturali per la presenza di sporco diffuso in tutti gli ambienti nonché pavimentazione danneggiata in più punti.