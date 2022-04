LUCCA: I GIOVANI COLDIRETTI PROTAGONISTI DEL NEET WORKING TOUR, IN TOSCANA CRESCE NUMERO GIOVANI CHE NON STUDIANO

NON CERCANO LAVORO E NON SI FORMANO (+4%)

In Piazza Napoleone a Lucca l’evento promosso dal Ministero per le Politiche giovanili in programma martedì 26 e mercoledì 27 aprile.

I giovani di Coldiretti modello e fonte di ispirazione per gli 123 mila Neet toscani; tanti sono i giovani della nostra regione tra i 15 ed i 34 anni che non studiano, non cercano lavoro e non proseguono la formazione. Un dato in crescita purtroppo anche a causa della pandemia con quasi il 4% in più di Neet nel 2020 (fonte Istat).

L’esperienza in campo di molti giovanissimi imprenditori di Coldiretti è protagonista della tappa toscana del Neet Working Tour, la campagna informativa itinerante rivolta ai giovani inattivi, in programma martedì 26 (dalle ore 15.00) e mercoledì 27 aprile (dalle 10.00 alle 12.00) in Piazza Napoleone, a Lucca, promosso dal Ministro per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Giovani, l’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro e Carta Giovani Nazionale. L’obiettivo dell’iniziativa è coinvolgere i giovani che oggi non hanno una prospettiva, sensibilizzarli e offrire loro momenti informativi, in collaborazione con i numerosi partner che hanno deciso di sostenere l’iniziativa tra cui spicca Coldiretti.

Coldiretti sarà presente in Piazza Napoleone con il “Punto Giovani Impresa Coldiretti” animata dagli imprenditori toscani che racconteranno ai giovani alla ricerca di una prospettiva le loro storie imprenditoriali e le loro idee con cui si stanno impegnando per dare risposte concrete e innovative alle difficoltà che stanno compromettendo il loro futuro. Al “Punto Giovani Impresa Coldiretti” saranno presenti, oltre ai giovani imprenditori agricoli, i presidenti di Coldiretti Lucca e di Coldiretti Massa Carrara, Andrea Elmi e Francesca Ferrari insieme al Direttore, Francesco Cianciulli.

“Le tante storie di imprese giovanili che porteremo in piazza possono essere uno straordinario stimolo ai tanti giovani che oggi hanno difficoltà ad orientarsi. – spiega Gabriele Lorenzi dell’azienda agricola Bafolo di Porcari produttori delle birre Radical Brewery, vincitrice dell’Oscar Green Regionale Giovani Impresa Coldiretti – L’agricoltura rappresenta sicuramente una prospettiva tra le più interessanti, sane ed avvincenti su cui investire tempo e risorse. E’ molto più di un lavoro, è uno stile di vita che solo un giovane può raccontare ad un giovane. Lo faremo in occasione del Neet Working Tour dove incontreremo e parleremo con tanti giovani con l’obiettivo di fornire loro punti di riferimento che oggi probabilmente faticano a trovare”.

Per informazioni www.lucca.coldiretti.it, pagina ufficiale Facebook @coldirettilucca, Instagram @Coldiretti_Toscana e pagina ufficiale YouTube “Coldiretti Toscana”