Lucca: i cosplayer tornano in Pediatria per augurare buone feste ai bambini Lucca, 16 dicembre 2023 – I cosplayer lucchesi sono tornati oggi (16 dicembre) a far visita ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del San Luca. Supereroi e personaggi dei cartoni animati si sono intrattenuti con i sanitari dell’ospedale sia nella hall che all’ingresso della Pediatria e poi, armati di mascherina, si sono “affacciati” nelle stanze di degenza, portando ai piccoli ricoverati doni e tanta allegria. La festosa invasione di supereroi al “San Luca” è stata lanciata e guidata, come consuetudine, da Samantha Vellutini (Biancaneve) che nei giorni scorsi ha chiamato a raccolta tanti giovani cosplayer lucchesi, che anche quest’anno hanno risposto immediatamente e con entusiasmo. E così, nei corridoi del San Luca, si è mossa una colorata e festosa comitiva con alcuni tra i più conosciuti supereroi e protagonisti dei cartoni animati, che è stata accolta prima dal direttore sanitario della direzione ospedaliera Spartaco Mencaroni, poi dalla direttrice della Pediatria di Lucca Angelina Vaccaro e dagli operatori della struttura, che hanno ringraziato il gruppo di cosplayer per la loro visita, molto apprezzata dai bambini ricoverati, dai loro familiari e anche dal personale. Nel corso dell’iniziativa Samantha-Biancaneve ha anche conferito ufficialmente ai dirigenti Asl presenti e al personale sanitario il titolo di “Cavaliere del sorriso”, con tanto di spilla da appuntare subito sul camice. In allegato alcune foto della visita di oggi dei cosplayer all’ospedale “San Luca” di Lucca (sdg) File allegati :

