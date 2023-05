Lucca Historiae Fest: visto l’aggravarsi delle previsioni meteo l’amministrazione ha deciso di rimandare una parte del programma

Si svolgeranno regolarmente le mostre da venerdì 12 a domenica 14 maggio, lo spettacolo dei campanari, una competizione dei balestrieri e la parata nazionale degli sbandieratori.

L’aggravarsi delle previsioni meteo per il prossimo weekend, ha spinto l’amministrazione comunale a rimandare una parte della manifestazione Lucca Historiae Fest, in programma da venerdì 12 a domenica 14 maggio. Si è infatti voluto in questo modo evitare situazioni di potenziale pericolo e consentire una serena e piena fruizione degli eventi, visto che la maggior parte di essi si sarebbero dovuti svolgere all’esterno, sulla passeggiata, sui baluardi e sugli spalti delle mura urbane.

In particolare, quindi, sono rimandati al periodo estivo tutta la parte degli spettacoli previsti all’ex campo Balilla e l’Orologio del tempo. Si svolgeranno invece regolarmente le mostre, venerdì dalle 16.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.00, eccetto quella sulle armi di assedio sulla piattaforma San Frediano, che non si effettuerà. Venerdì 12 maggio alle 18.30, nella chiesa di San Tommaso, ci sarà lo spettacolo a cura dell’associazione Campanari Lucchesi, mentre sabato 13 alle 15.00, nei sotterranei del baluardo San Pietro, si terrà il torneo delle due repubbliche, Lucca contro Pisa, competizione tra balestrieri. Il 14 maggio alle 16.00, nella ex Cavallerizza di piazzale Verdi, si svolgerà infine la parata nazionale della tradizione della Lega italiana sbandieratori.

Ma vediamo, nel dettaglio, che cosa propongono le esposizioni. Alla casermetta Santa Croce una mostra sarà dedicata all’evoluzione degli abiti nel tempo. Nella casermetta San Martino si racconterà l’evoluzione degli armamenti nei secoli. Anche le maggiori case editrici storiche saranno presenti con i loro stand alla casermetta San Pietro. La Casa del Boia sarà interamente dedicata alle miniature storiche, con una sezione dal titolo “I Volti del Comando”, sui generali di Napoleone, una sezione che comprenderà più epoche e un’ultima dove sarà ricostruita la battaglia di Altopascio del 1325. Nei sotterranei del baluardo San Colombano si potrà visitare una mostra dedicata all’utilizzo e all’evoluzione della cinta muraria nei secoli e al Caffè delle Muraverranno esposte le illustrazioni storiche di Sergio Toppi.