Lucca Historiae Fest: venerdì 4 agosto apre la manifestazione

Lucca Historiae Fest: venerdì 4 agosto apre la manifestazione

con l’inaugurazione. Stop per tre giorni a biciclette e risciò sulle Mura.

Il programma di dettaglio comprensivo di orari è reperibile su luccahistoriaefest.it e sui canali sociali di Lucca Historiae.

Prende il via con l’inaugurazione ufficiale venerdì 4 agosto alle 16.00 al Caffè delle Mura, Lucca Historiae Fest, la manifestazione voluta dall’amministrazione comunale per favorire la divulgazione della storia della città e che per tre giorni, dal 4 al 6 agosto, vedrà le Mura urbane protagoniste di un viaggio nel tempo.

L’attrazione principale consisterà nell’Orologio del Tempo, la ricostruzione storica multi-epoca che racconterà gli oltre 2000 anni della storia di Lucca attraverso un percorso multimediale sviluppato su nove baluardi. Vi sarà poi una parte dedicata agli eventi che avrà il suo fulcro in un’intera zona dedicata all’intrattenimento e agli spettacoli sul baluardo San Frediano e sugli spalti adiacenti, dove per due giorni si svolgeranno esibizioni degli sbandieratori, duelli equestri e maneschi, attività didattiche storiche e ricostruzione di vari accampamenti. Completeranno la ricca proposta culturale una serie di conferenze e mostre allestite nelle casermette.

Per rendere agevole l’organizzazione e la fruizione dei vari spazi legati alla manifestazione, l’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza che vieta l’utilizzo di biciclette e risciò su tutta la passeggiata delle Mura dalle ore 8.00 del 4 agosto alle 24.00 del 6 agosto. Negli stessi giorni e orari sarà istituito il divieto di sosta, eccetto che per gli organizzatori, in Piazza Cleubolina Cotenna Leonardi e in una porzione dell’area a parcheggio di via Gramsci, lato stadio. Divieto di sosta anche al Campo Coni a partire dalle ore 15 del 4 agosto e fino alle 24.00 del 6 agosto: sarà comunque consentito l’accesso e la sosta ai veicoli dei visitatori dell’area cimiteriale, in orario di apertura ed in prossimità della stessa, con disco orario della durata di 2 ore. Divieto di sosta negli stessi giorni e orari anche in via Arturo Marchi e Piazza Erno Erbstein (parcheggi adiacenti del Palazzetto dello Sport).

Tutto il programma di dettaglio comprensivo degli orari è reperibile sul sito luccahistoriaefest.it e sui canali sociali di Lucca Historiae. L’accesso a tutti gli spettacoli, mostre, conferenze ed eventi è libero e gratuito.

—