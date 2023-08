Lucca Historiae Fest: le bici potranno circolare sulle mura,

Lucca Historiae Fest: le bici potranno circolare sulle mura, fatta eccezione per precise fasce orarie a causa di necessità organizzative

Resta inalterato il divieto assoluto per i risciò fino alle 24.00 di domenica 6 agosto.

A parziale modifica dell’ordinanza relativa alla circolazione e alla sosta durante i giorni di Lucca Historiae Fest, l’amministrazione comunale ha assunto un nuovo dispositivo che rimodula il divieto di circolazione per i velocipedi sulle mura urbane.

In particolare, mentre resta inalterato il divieto di transito su tutta la passeggiata delle mura urbane per i risciò da oggi e fino alle 24.00 di domenica 6 agosto, cambiano invece le regole per le biciclette, che potranno circolare liberamente, tranne in queste fasce orarie: oggi fino alle 23.00, domani (5 agosto) dalle 6.00 alle 8.00 e da domenica 6 agosto alle 21.00 a lunedì 7 agosto alle 10.00, cioè durante le fasi di montaggio e smontaggio della manifestazione, per motivi organizzativi.

La stessa ordinanza stabilisce inoltre che nelle altre fasce orarie i conducenti delle biciclette dovranno procedere a passo d’uomo e con la bici in mano in caso di assembramenti dovuti alla manifestazione.