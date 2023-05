Lucca Historiae Fest: ecco il programma di dettaglio del primo festival sulla storia di Lucca

Lucca Historiae Fest: ecco il programma di dettaglio del primo festival sulla storia di Lucca che si terrà da venerdì 12 a domenica 14 maggio

Sarà un fine settimana all’insegna della storia e delle tradizioni quello in programma dal 12 al 14 maggio prossimi a Lucca.

Arriva infatti la prima edizione di Lucca Historiae Fest, voluto dall’amministrazione Pardini con l’intento di favorire la divulgazione della storia della città di Lucca, attraverso nuove modalità più coinvolgenti e con un format ideale sia per i cittadini lucchesi che per i tanti turisti che in questo periodo animano il territorio. Il festival sarà strutturato in tre grandi sezioni: l’Orologio del Tempo, con nove ricostruzioni storiche su altrettanti baluardi, gli Spettacoli, con una zona dedicata all’ex-Campo Balilla, e le Esposizioni allestite nelle casermette.

Nel dettaglio, venerdì 12 maggio alle 16.00 il festival sarà inaugurato ufficialmente al Caffè delle Mura e verranno aperte le Esposizioni: alla casermetta Santa Croce sull’evoluzione degli abiti nel tempo, alla piattaforma San Frediano sulle armi d’assedio, mentre nella casermetta San Martino si racconterà l’evoluzione degli armamenti nei secoli. Le maggiori case editrici storiche saranno presenti con i loro stand alla casermetta San Pietro. La Casa del Boia sarà interamente dedicata alle miniature storiche e nei sotterranei del baluardo San Colombano si potrà visitare una mostra dedicata all’utilizzo e all’evoluzione della cinta muraria nei secoli. Al Caffè delle Mura verranno esposte le illustrazioni storiche di Sergio Toppi. Alle 18.00 alla casermetta San Regolo si terrà una conferenza sul principato di Elisa e alle 18.30 alla chiesa di San Tommaso in Pelleria si terrà una esibizione dei campanari lucchesi.

Il giorno seguente, sabato 13 maggio, la mattina alle 9.00 apertura delle Esposizioni e dell’Orologio del Tempo, un percorso attraverso le mura cittadine che sarà un’esperienza di viaggio immersivo nella storia di Lucca, dove ogni baluardo rappresenterà un’epoca diversa, dal periodo celto-ligure fino alle seconda guerra mondiale. Nell’area Spettacoli all’ex campo Balilla, alle 11.00 ci saranno i combattimenti medioevali con duelli di scherma. Alle 15.00 sugli spalti del baluardo San Pietro ci sarà il torneo delle due repubbliche, Lucca contro Pisa- torneo di balestra. Alle 17.00 all’ex campo Balilla giostra medioevale con duelli equestri ed esibizioni storiche. Alle 18.00 alla casermetta San Regolo si terrà una conferenza sul tema di Lucca e le sue mura.

L’ultimo giorno, domenica 14 maggio, alle 9.00 apertura delle Esposizioni e dell’Orologio del Tempo. Alle 10.00 sono previsti duelli di scherma medioevale all’ex campo Balilla. Alle 11.00 conferenza su Napoleone verso Sant’Elena, nella casermetta San Regolo, e alle 12.00 sulla linea gotica in Lucchesia. Nel pomeriggio, alle 16.00, parata nazionale della tradizione della Lega italiana sbandieratori. Alla stessa ora Palio delle contrade- torneo di balestra all’ex-campo Balilla. E infine alle 17.00 ci sarà la giostra medievale, con duelli equestri ed esibizioni storiche.