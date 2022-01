Lucca ha concluso l’anno con 913 parti e 918 nati. Ultima nata Viola il 31/12/2021 h 13:47. – Barga ha concluso l’anno con 225 nati.

Barga ha concluso l’anno con 225 nati. Ultima nata Ludovica il 30/12/2021 alle ore 2,29 da mamma Sara e papà Marco, di Pieve Fosciana.

Ludovica pesa 3.740 kg. Non disponibilità per foto.

In generale per le foto ci stiamo organizzando: se genitori autorizzeranno, cercheremo di farvele avere più tardi (per ovvi motivi in questo momento non è consigliabile accedere dall’esterno ai reparti di ostetricia).