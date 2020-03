Lucca Grandi Amici una giornata insieme con le nuove conoscenze

Evento unico! IL 15 MARZO

1a Edizione Grandi Amici, la giornata delle sorprese…dove il vero valore e’ ascoltare e farsi ascoltare.

giornata aperta a persone di età minima 50 anni.

La giornata si svolgerà tutta all’interno del locale Cantina di Bacco Guamo Lucca, con molteplici sorprese che vi faremo trovare durante la vostra permanenza e che ci teniamo a non svelarvi assolutamente.

Ingresso tassativo h 18:30

Durante la giornata potrete interagire con chi di vostro gradimento e con la massima libertà di tempo.

Costo 25€ a persona comprensivo di cena completa servita al tavolo dal nostro personale. *evenuali comunicazioni sul menu farlo sapere al momento della prenotazione.

Arrivo con verifica presenza e pagamento alle h 18:30 (richiesta massima puntualità)

Non vogliamo svelare altro, ma vi diciamo subito che sarà una bella esperienza da provare per voi…

Grandi Amici si svolgerà presso la Cantina di Bacco via sottomonte 104/C Guamo Lucca a 3km da uscita Lucca est direzione Ss 439 per Pontedera.