Lucca Friends of Music: 40 musicisti coreani in concerto a Lucca

grazie al gemellaggio internazionale di Jam Academy

Venerdì 20 gennaio ore 18 all’auditorium del Suffragio – ingresso libero

Lucca Friens of Music : 40 musicisti coreani all’auditorium del Suffragio di Lucca venerdì 20 gennaio alle 18 per un concerto di musica classica e tradizionale, a ingresso libero , ospiti della Jam Academy grazie al programma di intercambio internazionale che l’istituto ha stretto da tre anni con la FEM Art Company di Seul (Corea del Sud). “Crediamo fortemente che un’accademia di musica debba essere in grado di creare opportunità per i propri studenti il più possibile differenziate, con un occhio di riguardo al mondo della musica e delle arti oltre i confini italiani”, sono le parole di Riccardo Morici, responsabile creativo dei corsi dell’istituto.

Il concerto di musica classica e tradizionale vedrà la VC Strings Orchestra di Pohang, il soprano SungHyun Cho di Seoul e il DMC Childrens Choir di Daejeon sul palco insieme a studenti della Jam Academy della Scuola Sinfonia e della Scuola Vivi e Danza di Lucca.

Per la Jam Academy, l’evento vedrà la partecipazione attiva di studenti dei corsi Bachelor in Music Production e Music Performance, che avranno la possibilità di confrontarsi e di relazionarsi con musicisti e tecnici provenienti da altre realtà e da altri mercati musicali.

Ecco il programma: VC Strings Quintetto: Four Seasons of Buenos Aires, Winter – A.Piazzolla; VC Strings Orchestra: Hungarian Dance No5 – J.Brahms, Toreador (Carmen) – G.Bizet (Bar Bumsik WOO), Habanera (Carmen) – G Bizet (M.Sop Yewon LEE); Gruppo Vocale StereoTipi per Scuola Sinfonia: O Magnum Mysterium – Tomas Luis De Victoria, Capricciata e Contrappunto bestiale alla mente – Adriano Banchieri; Jam Academy music school: I put a spell on you – Screamin’ jay hawkins, I Won’t Let You Go – James Morrison, Unstoppable – Sia; Vivi e Danza dance school: Volare – Domenico Modugno, Sapore di Sale – Gino Paoli; Special Guest: Proiezione Video (Oggi sono io il protagonista – DMC Childrens Choir), Qui la voce sua soave – V. Bellini (Sop. SungHyun Cho) / Pf. Massimo Salotti; VC Strings Orchestra: Merry Go Round of Life – Hisaishi Joe, A Town With an Ocean View – Hisaishi Joe, The Nutcracker Suite – P.Tchaikovsky / Pf. Massimo Salotti (con i ballerini di VIVI e DANZA); Ensemble music: Hollo Arirang (Musica Tradizionale coreana) – Arr. Handoll / Pf. Massimo Salotti.

Jam Academy collabora costantemente con università, conservatori, associazioni e organizzazioni che hanno negli anni permesso uno scambio culturale e musicale con studenti provenienti da tutto il mondo. Lo spettacolo, anche grazie al Conservatorio luigi Boccherini che ha messo a disposizione l’auditorium del Suffragio, è a ingresso libero e aperto a tutti.

Info: 0583 957566, info@jamacademy.it, www.jamacademy.it, www.itarte.org/lucca-friends-of-music-libretto-di-sala.

Nella foto allegata, Yena Lee direttrice del VC Strings Orchestra (Korea) e studenti dei corsi Bachelor della Jam Academy